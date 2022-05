VERENA SAM I UDATA U ISTOM DANU! Glumica koju svi obožavamo otkrila DETALJE iz privatnog života: Nisam imala tremu ni PRVI PUT!

Glumica Marina Ćosić je nedavno napravila svadbu nakon dve godine braka, a na društvenim mrežama smo imali priliku da vidimo delić atmosfere, na kojoj je najveselija bila njena ćerka Sofija. Marina za “Super TV” kaže da je ćerkica digla sve na noge, te da joj je krivo kada dođe umorna sa posla i ne može više vremena da provede sa njom.

Da li ste čekali sa slavljem da prođe pandemija koronavirusa?

- Da, čekali smo da situacija postane povoljnija, a i da nam dete odraste dovoljno da može da ostane sa nekim dok smo mi na svadbi.

Da li je bila prisutna uzbuđenost i trema pri izgovaranju sudbonosnog “da”?

– Ne. Nisam imala tremu ni prvi put. Možda zato što nisam ni imala vremena da imam tremu, s obzirom na to da sam verena i udata u istom danu. Šalim se. Nisam osećala tremu, samo spokoj.

Tu je bila i vaša ćerka sa kojom ste u jednom trenutku i zaplesali. Da li je pored mame i tate bila najveselija među prisutnima?

- Sofija je uvek vesela i nasmejana, a i mi kad je vidimo takvu. Može se reći da je ona započela žurku na podijumu.

Da li je sada na redu medeni mesec i jedno odmaranje?

- Na redu je planiranje svih odmora ove godine, i kombinovanje sa obavezama i malim detetom.

Šta Vam trenutno najteže pada kada je roditeljstvo u pitanju?

- Najteže mi pada kad je lep dan, a ja imam obaveze, pa nismo zajedno napolju. Kao i činjenica da sam umorna kad dođem kući posle celog dana, a njoj se igra, pa se rastužim. Uvek pređem taj prag umora i još dva sata do spavanja se igram sa njom, kao da ništa nisam radila tog dana. Takav je i moj muž isto, samo što on duže radi. Igramo se sa njom do poslednjeg trenutka, pred kupanje.

Da li i dalje vodite ćerkicu na snimanja? Kako ona odreaguje na okolinu?

- Nisam ni stigla da je vodim, samo na snimanja emisije “Mame bez drame”, ali je emisija snimana u stanu, a ona je bila baš mala pa nisam mogla da je ostavim. Sada je ne vodim. Ostane kod kuće da svoj dan provodi na kvalitetan način uz učenje, igranje, šetnju, priču, da ne bude sputana u studiju, već slobodna na vazduhu.

Priželjkujete li proširenje porodice do kraja godine?

- Priželjkujem veću porodicu u budućnosti, generalno.

U periodu za nama desio se veliki broj razvoda i raskida. Šta je ključ Vašeg skladnog braka?

- Za početak, mi smo u braku tek dve godine. Pitajte me za 30-40 godina kad se i dalje budemo poštovali, voleli i provodili vreme zajedno - što će, nadam se, da bude situacija. Gledajući sa strane šta je ključ skladnog braka rekla bih: poverenje, poštovanje, slušanje, razumevanje, kompromis, prihvatanje i podržavanje.

