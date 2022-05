MIKI PIRS PREVARIO SMRT: Nakon otkrića da je zvezda MUĆKI obolela od RAKA pluća napokon stigle vesti koje su obradovale fanove!

Bivša zvezda popularne serije "Mućke" Patrik Murai kaže da je "izlečen" nakon nedavne borbe protiv raka. Dobre vesti stigle su nakon što je glumac u januaru javno objavio da mu je dijagnostikovana bolest kada mu je doktor otkrio maligni tumor na plućima.

Popularni 65-godišnjak koji je najpoznatiji po ulozi Trilbija koji voli širokog dečka Mikija Pirsa potvrdio je tu vest u nedelju na svom Tviter nalogu. On je tvitovao:

- Hvala još jednom za sve vaše divne poruke. Kao što možda znate, dijagnostikovan mi je rak pluća prošlog jula. Posle operacije u oktobru radi uklanjanja tumora, išao sam hemoterapiju kako bih sprečio povratak raka. Tokom ove hemoterapije otkriven je još jedan tumor u mojoj jetri. Na moju sreću, ovaj rak nije bio povezan sa rakom pluća i takođe je bio izlečiv. Imao sam proceduru zvanu TACE da se pozabavim ovim. Prošlog petka sam bio kod svog onkologa. Rekao mi je da je rak pluća izlečen i da se tumor u mojoj jetri smanjuje. Oprezno je dodao: „Još nije gotovo, ali kao što možete da zamislite ja sam prezadovoljan ovim najnovijim vestima. Zahvaljujući briljantnim doktorima i medicinskim sestrama našeg NHS-a, nadam se da ću biti tamo, na konvenciji sledeće godine.

Kako prenosi "Dailymail", Patrik je igrao ulogu Triblija u 20 epizoda serije "Mućke", brendirao je žargonski izraz za svoju umešanost u sitne zločine i trgovinu robom na crnom tržištu. Postao je najpoznatiji po svojim čudnim izjavama o svom uspehu i u poslu i kod žena, i često je koristio Rodnijevo neiskustvo u industriji za krađu njegovog novca i devojaka.

Nakon završetka serije 2003. godine, dobio je nekoliko uloga na velikom platnu, uključujući "The Firm" i "Curse of the Pink Panther", ali je na kraju napustio glumu i postao taksista u Kentu. Patrik je bio primoran da se povuče sa posla nakon što se borio sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, koja izaziva poteškoće sa disanjem.

