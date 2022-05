PROGOVORILA O INTIMNIM SCENAMA SA BATOM Tanja Bošković otkrila detalje snimanja EKSPLICITNIH SCENA: Evo kako se ponašao prema njoj

Naša proslavljena glumica Tanja Bošković u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji pristila se saradnje sa legendarnim Batom Živojinovićem.

- Zamislite tu sreću da u prvom svom filmu učim od Bate i od Bekima (Fehmiju). Dva velemajstora upravo u onim stvarima o kojima pojma nisam imala. Sa Batom sam igrala zaista mnogo. On je bio čovek zaštitnik. I ja sam se osećala bezbednom u njegovom društvu. On je svoje parterke umeo da zaštiti od svega. Osećala sam se kao princeza i potpuno zaštićena od svega, čak i od hladnoće. Bata nije dozvoljavao da mi bilo šta fali čak i usred ničega. Bio je elegantan i džentlmen - kaže Tanja Bošković.

Ona se prisetila i ljubavne scene koju je imala sa Batom Živojinovićem.

- Veliki džentlmen, da se ja ne osećam loše kao mlada žena. Bio je veoma delikatan i veoma fin - rekla je naša glumica i dodala:

- Bata nije davao savete. Ništa da se primeti. Ali ako ste pametni, vi učite gledajući. Napravila sam gest dole, ni neznanjući gde je kadar, a on mi je samo podigao ruku tamo gde treba. I to je bilo to, bez priče. Sve iz radnje, sve iz sukoba, tačno tamo gde treba. Ali za to morate biti ON. Ima takvih ljudi i danas - Rade Marjanović, Miki Krstović. To su moja dva druga i sapatnika - kaže Tanja Bošković.

Tanja je ostavila i savet svim mladim glumicama, istakavši da je važno da vole svoje partnere sa kojima rade.

- Neka budu pametne, neka vole svoje partnere. Tada će dobiti i ljubav i poštovanje - kaže Tanja.

