TANJA BOŠKOVIĆ NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE Pričalo se da je u svađi sa Zlatom Numanagić, ona joj se JAVNO OBRATILA I RASPLAKALA JE

O odnosu Tanje Bošković i Zlate Numanagić spekulisalo se dugo. Njih dva često su jedna drugu menjale u ulogama, a mnogi mediji su pisali da se njih dve ne slažu dobro.

Ipak, istina je potpuno drugačija, što je potvrdilo i uključivanje Zlate u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je Tanji uputila dirljive reči, koje su lepu glumicu rasplakale.

Zlata Numanagić istakla je da je veoma ponosna na to što je Tanja Bošković nagrađena prestižnom glumačkom nagradom "Žanka Stokić".

- Ponosna sam da neko meni toliko blizak dobije veoma važnu nagradu. Takvu posvećenost svom poslu kao što ima Tanja Bošković je veoma teško naći. Tolika odanost prijateljima i kolegama, uviđajnost. Sama za sebe je rekla da je bila teška nekim ljudima, a ja to nikada nisam doživljavala tako. Sve njene postupke doživljavala sam visokim profeniolizmom, što mi je jako odgovaralo išto me je veselilo. Mi smo nekoliko puta menjale jedna drugi, a neki tabloidi su pokušavali da naprave da smo maloj zavadi, što naravno nikada nije bilo. Mi smo se sve uvek dogovarale. Ona je osba sa kojom možete sve da se dogovorite. Mojoj Tanji želim da i nadalje bude takav profesionalac kakav je bila do sada, da postigne još više i da odigra još nešto što bi mnogo želela da odigra - kaže Zlata Numanagić.

Na ove reči popularne glumice Tanja Bošković nije mogla da sakrije suze.

- Nas dve smo pečene i varene, što bi se reklo u našem narodu. Ona je moj duboki prijatelj, prijateljstvo je dublje i od poizorišta i od svega. Žao mi je za sve što nisam uradila za neke ljude, valjda nisam mogla. Zlata je preljubazna i to se vidi kada vas neko voli, a tada su reči suvišne. Zlada zna da ja nju volim i ja znam da ona mene voli - rekla je Tanja.

