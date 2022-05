DO KONSTRAKTE NISAM UPOZNALA NEKOG TAKO BLAGE NARAVI A TAKO AUTORITATIVNOG Kristina Radenković Čast mi je da je imam u svom životu

Kristina Radenković, glumica i voditeljka, igrom srećnog slučaja bila je deo hora koji je bio na sceni sa Anom Đurić Konstraktom tokom učešća na Pesmi Evrovizije. Njeni utisci su zaista posebni, a i porodični život prepun je divnih i slatkih detalja.

S kakvim osećanjima ste se vratili iz Torina?

- Osećaj je fantastičan! Tako mi je drago da sam bila deo naše srpske delegacije. Mogla sam sebe da zamislim na svakom mestu osim na mestu performera na sceni. Zbog toga sam neizmerno zahvalna Ani Đurić Konstrakti, koja me je predložila da budem zamena za člana hora. Verujte da taj događaj ne umem više rečima da opišem, jer nas je sve učinio toliko ponosnim, toliko nas je Ana lepo predstavljala. Ljudi su se prema njoj ponašali bukvalno kao prema svetskoj zvezdi! Bilo je vidljivo da se oko nje dešava neka energija i harizma, neprestano su je slikali, igrali njenu koreografiju rukama... Ujedinila je ceo region, i više od toga! Ona je jedna divna, blaga žena. Poznavala sam je i ranije, a sada sam imala priliku da je upoznam bolje i zaista mi je čast da je imam u svom životu.

foto: Profimedia

Jeste li imali tremu na sceni?

- Imali smo! Nije da baš svaki dan izađete pred 15.000 ljudi i milionsku TV publiku. Osećali smo ogromnu odgovornost. Vrlo su svedeni pokreti i mnogo je teže nego kada su brži i ima ih više. Svaka greška se vidi. Ali Ana je pred svaki nastup išla od jednog do drugog i govorila da je sve u redu, da šta god bude, niko nije kriv, rekla je da je sve na njoj, a mi da se opustimo i zabavimo. Sve vreme je bila s nama u timu, nije tražila svojih pet minuta, nismo joj smetali dok vežba... Izvinite, nedostaje mi komplimenata u vokabularu! Nisam do sada upoznala nekog tako blage naravi, a istovremeno tako autoritativnog.

foto: vladimir šabanović

Mesecima svako na svoj način tumači uspeh pesme. U čemu je štos - po vama?

- To je isto kada me pitaju u čemu je tajna "Slagalice". Verovatno je tajna da ne znamo u čemu je tajna. Prosto se sve tako namestilo. Ovo gledam kao nagradu za Anin trud i trud njenog partnera Milovana Boškovića, za njihov rad, zalaganje za umetnost koju vole da stvaraju, performans koji pokazuju godinama. Žao mi je što su tek sada ljudi videli čime se oni bave. Mi stariji smo odlazili na njihove koncerte i bili fanovi. Istovremeno mi je jako drago što je došlo ovakvo prepoznavanje njihovog stvaralaštva, koje odavno traje.

foto: Nenad Kostić, Zorana Jevtić

Hoće li Ana doneti neke promene na našoj muzičkoj sceni? Kakav uticaj može da izvrši?

- Mi smo svi na televiziji slušali Aninu pesmu i pevušili je, jer je bila zarazna. Ali kada smo je čuli u našem polufinalu, krenula je histerija! Nove generacije gledaju muziku i svako tumači i pronalazi poruku u pesmi na svoj način, svaka generacija je našla poruku za sebe. Možda je to ta magija, jer je Ana Đurić idejni tvorac celog projekta. U svetu javnih muzičkih ličnosti meni je drago da je jedna žena koja samu sebe naziva domaćicom, u svedenom kostimu, s vrlo malo teksta, sa ekspresivnim izrazom lica i nekoliko pokreta ruku - napravila toliku histeriju. To znači da smo željni i gladni umetnosti! U ovom svetu površnosti i brzine, gde se ne razume ni šta ko peva, vratila je veru u umetnost. Privukla je na svoju stranu celu Srbiju, a i ceo region je zdušno navijao za takvu ženu i umetnicu.

foto: Zorana Jevtić

Kao profesionalna glumica ponovo ste u situaciji da otkrivate nešto novo: u "Slagalici" promovišete sjajne ljude za koje nikada ne bismo čuli, a sada ste se našli u neposrednoj blizini nečega muzički drugačijeg. Je li to vaša karma?

- I na mene su naišli na takmičenju Evropsko lice 2007. godine na RTS. Verovatno mi to jeste karma i zato sam toliko emotivno vezana za šou-program Pesma Evrovizije. Verujem da se trud, rad i verovanje u sebe isplate. Konstrakta je pravi dokaz, iako ona ništa o tome nije sanjala ni maštala. Eto, kosmos ju je tako nagradio.

foto: Privatna Arhiva

Imate šestogodišnju ćerku Taru i dvoipogodišnjeg sina Rogana. Da li je Rogan naše staro ime?

- Kad smo se tek zaljubili, Nikola i ja smo našli stara crnogorska imena. Tada sam rekla mužu da ako budemo imali sina, neka se zove Rogan. Moje omiljeno ime je Nikola, ali bilo bi pomalo nezgodno da se obojica tako zovu, i onda sam zaljubljena, van sebe od ljubavi, poželela da se naš budući sin zove Rogan Radojević.

foto: Privatna Arhiva

Zvučalo mi je mnogo moćno. Ja se nisam predomišljala, muž jeste, jer je javnost već krenula da priča o imenu deteta. Iskreno, bilo je jako ružno da ja ležim u krevetu nakon porođaja, da me ljudi napadaju zbog imena, a dete još nije ni prijavljeno u matične knjige. Nekoliko imena je bilo u opticaju, a kada mi je Nikola doneo krštenicu, u njoj je pisalo Rogan. Mojoj sreći nije bilo kraja. Ponosno će ga nositi.

foto: Privatna Arhiva

Starija sestrica i mlađi brat. Ima li ljubomore? Kakva je situacija?

- Užasna! Katastrofa. Ali - borimo se. I ja sam bila takva prema svojoj sestri. Ćerka Tara nam stalno prebacuje da je trebalo da rodimo bolju i lepšu bebu, pametniju, da bude žensko... Izdržaćemo, ne brinite.

LJUBAV BEZ GRANICA Zvučite tako strasno kada govorite o ljubavi prema mužu i deci. - Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner - nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla, da sam ga svećom tražila, ne bih ga našla.

foto: vladimir šabanović

Kako je izgledao povratak u svakodnevicu nakon evrovizijske euforije?

- I na RTS je vladala opšta histerija za Anom i ne znam da li ćemo ikada moći da ponovimo sve ovo. Jedva čekam da vidim ko će biti naši kandidati za sledeću Pesmu Evrovizije, ne mogu da dočekam. Nadam se da je Ana ovim ponukala neke umetnike da se prijave. Predivno je otvoriti novine i čitati o nekoj običnoj ženi, predsednici kućnog saveta, koja je napravila histeriju u svim sferama! Navijali su za nju kao za zlato na Olimpijadi! Oduševljena sam i svima nama. Trebalo nam je to! Da shvatimo koliko smo ujedinjeni!

Ima li daljih planova za nove emisije?

- Za koje još?! Ha-ha. Ne, prezadovoljna sam na RTS, koji me je stvorio i dao mi toliko šansi. Naravno, na moju karijeru najviše je uticala Olivera Kovačević. Vidite i sami procvat zabavnog programa i ljudi u njemu. Ona nam je veliki mentor, nju sledimo i učimo od nje. Moji planovi su da nema odmora dok traje obnova. Već sutra idem na službeni put, radimo novu sezonu kviza "Stigni me ako znaš", kreće novi ciklus "Slagalice", i tako do 1. avgusta. Posle nas četvoro putujemo negde da uživamo.

foto: vladimir šabanović

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

Bonus video:

11:22 Konstrakta odgovarala na pitanja novinara i podelila utiske sa Evrovzije