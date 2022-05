KAD SAM SE PREDOZIRALA, ON MI JE SPASIO ŽIVOT: Čuvena pevačica rešila da progovori o NAJMRAČNIJEM periodu! Ovo NIKO nije znao

Američka pevačica Kortni Lav otkrila je da joj je Džoni Dep spasio život nakon što se predozirala i tako joj pomogao tokom najmračnijeg perioda života.

"Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Viper Room u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj ćerki Fransis da prebrodi taj period. Džoni joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao da je uteši. To je uradio na njen 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali", ispričala je.

Dodala je da je slao limuzine po Fransis i njene prijatelje dok su u školu dolazili socijalni radnici.

"Kada je imala 13 godina, rekla mi je da joj je Džoni spasio život", rekla je pevačica. Lav je pružila podršku i njegovoj bivšoj supruzi, Amber Herd.

"Bila sam najomraženija žena u Americi, odnosno na svetu, i to mnogo pre nego što je TikTok nastao. Razumem kako se Amber oseća. Možete li da zamislite da ste na njenom mestu?" navela je.

Kasnije je odgovorila na komentare u kojima su je ljudi kritikovali zbog ovog poteza, a ona je ponovo objasnila da ne želi da zauzima stranu.

"Želim da budem neutralna. Nikoga neću da maltretiram. Mene su maltretirali dovoljno tokom života", zaključila je udovica Kurta Kobejna.

