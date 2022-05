NAJGORI MAFIJAŠ KOJI JE IKAD HODAO ZEMLJOM! Bio STRAH i TREPET, svima su KLECALA kolena, a njegova smrt je sve IZNENADILA!

Iako je proglašen najgorim gangsterom u američkoj istoriji, zloglasni mafijaš ostao je do danas glavna inspiracija mnogim scenaristima i filmskim režiserima.

O Al Kaponeu snimljeno je na desetine filmova i TV serija, a svaka od njih bavi se drugačijim aspektom njegove ličnosti ili nekim krvavim događajem, kojih je u njegovom životu bilo napretek.

foto: Chicago Tribune/TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poslednji u nizu je “Kapone” iz 2020. reditelja Džoša Tranka u kojoj slavnog mafijaša igra Tom Hardi. Ovaj film bavi se poslednjim godinama Kaponeovog života, kad se vratio kući nakon izdržavanja dugogodišnje zatvorske kazne, teško oštećenog mentalnog zdravlja kao posledice sifilisa kojim se zarazio u mladosti. Njegova agonija završila je 25. januara 1947. ubrzo nakon što je napunio 48 godina. Film nije naišao na previše pozitivne kritike zbog trajanja i razvodenjene priče

Rođen je u Bruklinu 1899. u siromašnoj porodici italijanskih doseljenika koji su imali osmoro dece. Otac mu je bio berberin, a majka krojačica. Kao dečak mali Al je bio izvrstan učenik do šestog razreda. Onda ga je zbog neposlušnosti učitelj udario, a Al mu je vratio. Odveli su ga direktoru, koji ga je prebio i Al se više nikad nije vratio u školu. Porodica se preselila u bolji dom u kvartu Park Slope u Bruklinu, a tu će upoznati dve važne osobe - buduću suprugu Meri Me Koflin i mafijaškog mentora Džonija Torija. Obavljao je za njega manje poslove, ali uredno radio u fabrici municije i još neke posliće.

foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Godine 1917. Tori, koji se u međuvremenu preselio u Čikago, upoznao je Kaponea s gangsterom Frankijem Jejlom. Ovaj ga je uzeo za barmena i izbacivača u Harvard Inu na Koni Ajlandu. Tamo je Kapone stekao nadimak Lice s ožiljkom. Jedne večeri dobacio je nešto neprimereno nekoj devojci, a njen brat ga je posekao nožem po licu. U filmu "Al Capone" iz 1959. u režiji Ričarda Vilsona radnja prati događaje od 20-ih, kad počinje i mafijaški uspon mladog Kaponea. Njegov pokrovitelj Tori povezan je s korumpiranim političarima kako bi nesmetano mogao širiti crno tržište alkoholnim pićima u doba prohibicije. U tom filmu Kaponea igra Rod Stajger i film prilično tačno prati zbivanja iz tog vremena i sukobe s mafijaškim konkurentima.

Tim periodom njegova života bavi se i film iz 1975. - "Capone" u režiji Stiva Karvera, ali ga prati sve do smrti. Kaponea igra Ben Gacara, a prema ovom scenariju, ožiljak na licu dobio je u tučnjavi u kojoj je proleteo kroz prozorsko staklo.

foto: Nick Otto / AFP / Profimedia

Kapone je postao prvi put otac kad je imao samo 19 godina, pa se oženio za Me. No uskoro mu umire otac i on se nastavio brinuti i za majku i za mlađu braću. Zaposlio se kao knjigovođa u građevinskoj tvrtki u Baltimoru. No Tori ga zove da porodicu preseli u Čikago gde počinju šverc alkoholnim pićima. Kad 1923. na izborima pobeđuje gradonačelnik koji najavljuje čišćenje Čikaga od korupcije, sele biznis u predgrađe Sisero. I tu utiču na izbore zastrašivanjem i ubistvima neposlušnih birača koji ne žele da glasuju za njihovog čoveka.

Tori se s vremenom povlači iz biznisa i vraća se u Italiju te ostavlja sve Kaponeu. Za razliku od Torija, Kapone ne živi život u seni. Provodi se na pijankama, organizuje raskalašene zabave i postaje rado viđena osoba jer ga smatraju borcem protiv prohibicije. Prava je zvezda novinskih rubrika. No neće dugo uživati u tom statusu. Film iz 1967. "Obračun na Dan svetog Valentina" govori o stravičnom zločinu koji je naručio Al Kapone. Režirao ga je Rodžer Korman, a Kaponea igra Džejson Robards. Početkom 1929. Kapone je dominirao ilegalnom trgovinom alkoholom u Čikagu i zarađivao godišnje oko 100,000.000 dolara. I konkurencija je htela deo kolača.

foto: Profimedia

Među njima je bio i Kaponeov dugogodišnji rival "Bugs" Moran. Moran je prethodno pokušao da ubije i Torija i Kaponea, a sad mu je meta bio Kaponeov čovek za prljave poslove - egzekutor "Machine Gun" Džek MekGurn. Na Dan zaljubljenih, 14. februara 1929., predstavljajući se kao policija, McGurnovi naoružani ljudi hladnokrvno su ubili sedam Moranovih ljudi u garaži Nort Sajda. Upozoren na opasnost dok se približavao garaži, Bags Moran je izbegao pokolj. Iako je Kapone u to vreme boravio u svom domu u Majamiju, javnost i mediji odmah su ga okrivili za masakr. Prozvali su ga "javnim neprijateljem broj jedan".

Budući da mu nisu mogli dokazati umešanost u ubistvo jer je tog dana Kapone bio sa porodicom u Majamiju, počeli su vršljati po njegovim prihodima i prikrivanju poreza jer je njegovo bogatstvo bolo oči. O tome govori pravo remek-delo, film "Nedodirljivi" Brajana De Palme iz 1987. godine. Snimljen je prema istoimenoj televizijskoj seriji koja se sama temeljila na autobiografskim zapisima Eliota Nesa o njegovim pokušajima da uhvati Al Kaponea. U De Palminom filmu Kaponea igra Robert De Niro, a agenta ministarstva finansija Eliota Nesa igra Kevin Kostner. Pomažu mu Šon Koneri i Endi Garsija. Prikupljanje dokaza o proneverama nije prošlo bez hektolitara krvi, a na suđenju Nes shvata da je Kapone podmitio porotu. Uspeo je uveriti sudiju da promeni porotnike i tako uspe Kaponea strpati u zatvor.

Kapone je osuđen na 11 godina zatvora. Iz Atlante je zbog podmićivanja čuvara ubrzo prebačen u čuveni Alkatraz. Nakon šest i po godina, zbog mentalne bolesti prebačen je u psihijatrijsku bolnicu u Baltimoru gde je proveo još tri godine. Poslednje godine proživeo je u Majamiju sa suprugom i preminuo 1947. od srčanog udara, 25. januara.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

