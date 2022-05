POPULARNI HOLIVUDSKI GLUMAC SA DESET GODINA RADIO U RUDNIKU: Preuzeo brigu o porodici, služio u velikom ratu i postao ZVEZDA!

Čarls Bronson je bio poznat po tome što je igrao žestokog momka na velikom ekranu, ali je opasan lik bio i u stvarnom životu.

Nakon života u siromaštvu i rada u rudnicima uglja, pridružio se vazduhoplovnim snagama američke vojske, služeći kao nišandžija na bombarderu B-29 tokom Drugog svetskog rata.

Čarls Bronson je rođen kao Čarls Denis Bučinski 3. novembra 1921. u Erenfeldu u Pensilvaniji. Bio je 11. dete u izuzetno siromašnoj rimokatoličkoj porodici. Iako je rođen u Sjedinjenim Državama, njegova porodica je bila litvanskog porekla, zbog čega nije umeo da govori engleski kao dete. Kada je imao samo 10 godina, Bronson je počeo da radi u rudnicima uglja u Pensilvaniji, jer je morao da pomogne svojoj porodici nakon očeve smrti. Plaćen je jedan dolar za svaku tonu uglja koju je iskopao. Tokom tinejdžerskih godina, naučio je da govori engleski, a sveukupno je znao ruski, litvanski, engleski i grčki. Godine 1943, nakon dvanaest godina rada u rudnicima, prijavio se u Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država.

Bronson je u početku služio u 760. odeljenju za obuku fleksibilnog oružja, pre nego što je služio na Boeingu B-29 Superfortress kao vazdušni nišandžija 1945. godine. Ovu ulogu je obavljao kao deo 61. eskadrile za bombardovanje, 39. grupe za bombardovanje na Guamu, i leteo je ukupno 25 borbenih misija protiv Japana, od kojih su mnoge bile veoma opasne. U jednoj misiji, zadobio je povredu ruku, zbog čega je dobio Purpurno srce za rane zadobijene u borbi. Vojsku je napustio 1946. godine, posle tri godine službe. Iako se mnogima nisu dopadali standardi vojnog života, Bronson ih je smatrao luksuznim, rekavši jednom:

- Nikad mi nije bilo tako dobro kao kada sam ušao u vojsku. Muškarci su se žalili oko mene. Ali dobro sam jeo i spavao, i pomislio sam: „Bože! Ovo je sjajno!’ Za mene je regrutovanje bilo kao da me dobra vila pretvorila u princa.

Jednom kada je Bronson postao poznata holivudska ličnost pojavile su vesti koje su njegovu vojnu službu dovele u pitanje. Neki su rekli da je jednostavno radio kao vozač kamiona za dostavu za 760. eskadrilu nereda u Arizoni. Međutim, njegove kolege iz Drugog svetskog rata potvrdile su njegovu ulogu kao nišandžija na B-29. Štaviše, pronađeni su zapisi koji dokazuju njegovo prisustvo na Guamu kao člana posade B-29 i spisak 61. eskadrile iz septembra 1945, koji uključuje njegovo ime.

Nakon što je završio vojni rok, Bronson je iskoristio novac koji je dobio od GI Billa da studira umetnost i upisao se je studije u Kaliforniji. Ova promena u karijeri nije išla tako glatko kako je on želeo i morao je da radi mnogo čudnih poslova. U jednom trenutku je živeo u stanu sa kolegom glumcem Džekom Klugmanom. Njegove prve uloge bile su male i neakreditovane, a u to vreme je još uvek nosio svoje rođeno ime Čarls Bučinski. Tek je njegova uloga Igora u "Kući voska" iz 1953. dovela do toga da publika i veliki holivudski studiji počenu da primećuju njegove sposobnosti.

Bronsonova karijera je počela da se razvija 1950-ih, a do 1970-ih bio je jedan od vodećih holivudskih ljudi, zarađivajući milion dolara po filmu. Među njegovim najpopularnijim filmovima bili su "Veliko bekstvo" (1963), "Bilo jednom na Zapadu" (1968) i "Poslednja želja" (1974).

Dok je bio voljena zvezda, Bronsonova prošlost je ostala sa njim, a veći deo svog života patio je od napada klaustrofobije zbog vremena koje je proveo u rudnicima uglja i na bombarderima B-29. Bronsonova poslednja uloga bila je kao Paul Fein u televizijskoj franšizi Porodica policajaca, od kojih su nastala tri filma. Povukao se iz glume nakon zamene kuka, a u kasnijim godinama života patio je od pogoršanja zdravlja. 2003. godine, u 81. godini, preminuo je i sahranjen na groblju Braunsvil u Zapadnom Vindzoru, Vermont.

(Kurir.rs)