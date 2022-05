HAPŠENJE I DEMOLIRANJE HOTELA: Ovo je žena koja može da spasi život Džoniju Depu! Godinama patila za njim, a veza im je bila burna

Bivša devojka Džonija Depa, slavna manekenka Kejt Mos, sprema se da svedoči na suđenju za klevetu "teškom" 50 miliona dolara protiv njegove bivše supruge Amber Herd.

Poznata manekenka, koja retko progovara o svom privatnom životu i ranije je rekla da mrzi da daje intervjue, javno će svedočiti navodno kao podrška svom bivšem dečku, a očekuje se da će negirati Herdinu tvrdnju da ju je Dep jednom gurnuo niz stepenice.

Svedočenje Kejt Mos možda bi moglo da potrese Herd i njen advokatski tim, jer će Depovom timu dati priliku da pobije glasine o njihovoj vezi - priliku koja se ukazala tek nakon što je sama Herd spomenula manekenku na sudu.

Iako je Mos, koja sada ima 48 godina, uvek pohvalno govorila o Depu, koji sada ima 58, i smatra se da je spremna da mu pruži ruku podrške u ovom slučaju, njihova trogodišnja veza koja je trajala tokom devedesetih, bila je daleko od savršene.

Oni su tada bili neka od najvećih imena u Holivudu, smatrali su ih zvezdama s A liste, pa ne čudi što je njihova romansa privlačila toliku pažnju javnosti. Svoju vezu su započeli 1994. i ostali zajedno pune tri godine, a u vrlo kratkom vremenu su postali jedan od parova o kojima se najviše pričalo '90-ih. Sve do konačnog raskida 1997. godine.

Često su mogli da se vide kako razmenjuju poljupce na romantičnim putovanjima širom sveta, zajedno su posećivali i glamurozne događaje, ali uprkos javnom iskazivanju nežnosti, taj odnos je imao i onu mračniju stranu. Česti skandali i kontroverze vezali su se uz njihova imena, pa su često punili novinske stupce.

Više puta su viđeni i kako se upuštaju u žestoke rasprave, a jednom prilikom je stvar toliko eskalirala da je Dep bio priveden jer je uništio hotelsku sobu.

Međutim, uprkos svađama, Mos i Dep ostali su zajedno tri godine. Naposletku su se razišli 1997, nakon što je glumac rekao da se trudio da uskladi svoj užurbani radni raspored s njihovom vezom, a Mos je kasnije priznala da ju je raskid ostavio uništenom godinama.

Dep i Herd venčali su se 2015, a bili su u braku samo godinu dana pre nego što je Herd podnela zahtev za razvod 2016. godine. Suđenje, koje je još uvek u toku u Virdžiniji, pokušava da utvrdi da li je njen članak iz Washington Posta, koji je objavila 2018, a u kojem je indirektno optužila glumca za porodično zlostavljanje, kleveta.

Tokom Herdinog svedočenja, glumica je navela da je Dep jednom gurnuo svoju bivšu devojku Mos niz stepenice. Međutim, izvori kažu da se to nikada nije dogodilo i da je Mos nastavila da podržava svog bivšeg dečka tokom ovog sudskog postupka. Herdine optužbe otvorile su pak vrata Depovim advokatima da pozovu Mos na klupu za svedoke, a to bi navodno trebalo da se dogodi sutra..

Kako je započela veza nekadašnjeg holivudskog para?

Mos i Dep upoznali su se u popularnom kafiću "Tabac" u Njujorku 1994, godinu dana nakon što se on razveo od Vinone Rajder. Njoj je tada bilo 20, a njemu 31 godina.

Novinar Vanity Faira, Džordž Vejn, kasnije je otkrio da je on bio taj koji ih je upoznao.

"Džoni je sedeo u zadnjem delu kafića na večeri, a Kejt je ušla s Naomi Kembel i ja sam je zgrabio i upoznao s njim. Nisam imao pojma da će tada postati "taj" par koji će uništavati hotelske sobe širom sveta tokom njihove i dalje nezaboravne veze", napisao je na Instagramu 2019. godine.

Prema rečima Kejt Mos, ona je osetila trenutnu povezanost s filmskom zvezdom.

"Od prvog trenutka kada smo razgovarali, znala sam da ćemo biti zajedno", rekla je u jednom intervjuu. I zaista, par je tri godine bio praktično nerazdvojan, te nisu mogli da skinu ruke, a ni usne jedno s drugog.

"Oni ne mogu da drže ruke, usne, usta, noge podalje jedno od drugog", rekao je izvor 1994. godine, dok je njihova veza još bila aktuelna.

Iako se činilo da je puna uspona, njihova burna romansa imala je i padove, pa su Kejt i Džoni u nekoliko navrata viđeni kako viču jedno na drugo. U septembru 1994. jedna svađa slavnog para je toliko eskalirala, da je rezultirala Depovim privođenjem.

Glumac je navodno uništio njihovu sobu u hotelu "Mark" na Menhetnu, a policija je tada saopštila da ga je zatekla "u stanju moguće alkohololisanosti". Mos, koja je takođe bila prisutna na mestu događaja, bila je nepovređena. Sudija je kasnije odbacio optužbe protiv slavnog glumca, a Dep je hotelu platio 9.767,12 dolara za prouzrokovanu štetu i podmirio svoj račun.

Na 21. rođendan Kejt Mos, Dep se kao pravi dečko jako iskazao, te joj je priredio ogromnu zabavu u poznatom holivudskom klubu Viper Room, čiji je tada bio vlasnik. Nažalost, ta noć se završila katastrofalno nakon što je jedna od zvanica, australijski glumac Džejson Donovan, imao napad uzrokovan predoziranjem.

"Nedeljama sam bio uzbuđen zbog te žurke. Ko ne bi bio? Ne dobijete svaki dan pozivnicu od Džonija Depa. Znao sam da će to biti žurka nad žurkama", napisao je 2007. Donovan u svojim memoarima.

Donovan se takođe prisetio da se osećao umorno i iscrpljeno nakon leta iz Sidneja u Los Anđeles na zabavu, pa je odlučio da konzumira drogu.

"Obavio sam jedan poziv. Bilo je jednostavno, kao kad pozovete poslugu u sobu, s jedinom razlikom što su dostavljali drogu. Za nekoliko stotina dolara kupio sam veliku vrećicu trave i nešto kokaina. Bilo je više kokaina nego što bih ga naručio da sam bio kod kuće, ali nisam želeo da mi ponestane, pa da ponovo moram da zovem dobavljača", ispričao je Donovan.

Dodao je i kako je nastavio da se drogira tokom cele večeri, sve dok mu nije postalo mučno - i to baš u trenutku kad su Dep i Majkl Hačens izlazili na podijum.

"Predobro sam poznavao simptome, jer to nije bio prvi put da mi se ovo dogodilo. Srce mi je ubrzano kucalo, vid mi se zamaglio i postajao sam dezorijentisan. Pokušao sam da se smirim, ali noge su mi otkazale i pao sam na pod. Nisam siguran šta se sledeće dogodilo, ali znam da je neko isključio muziku i pozvao hitnu pomoć", rekao je Donovan.

Donovan se na kraju oporavio nakon lečenja u bolnici, a prisetio se i kako mu je Dep kasnije, nakon što mu se izvinio, rekao: "Sve je OK, ne brini. Samo nam je drago da si dobro. Poslušaj moj savet, idi u svoju sobu, odspavaj malo i, za ime božje, polako s tim ubuduće."

Nakon što su se Dep i Mos razišli 1997, ponovo su viđeni zajedno 1998. na filmskom festivalu u Kanu, gde se manekenka našla u problemima jer je nosila bikini na hodnicima prestižnog Hotela du Cap. Navodno je uništila svoju hotelsku sobu tokom boravka tamo, te joj je zabranjeno da ikad više nogom kroči u taj hotel.

Kako je sve krenulo po zlu?

Nakon što su se razišli 1997, Mos je progovorila o njihovom raskidu za Vanity Fair. Priznala je da je provela godine plačući zbog gubitka zvezde "Pirata s Kariba".

"Ne postoji niko ko bi stvarno mogao da se brine o meni. Džoni je to uspeo", rekla je u intervjuu iz 2012. godine.

"Verovala sam u ono što mi je govorio. Kada bih ga pitala šta da radim, on bi me savetovao. I to mi je nedostajalo nakon što sam otišla. Izgubila sam osobu kojoj sam mogla da verujem. Bila je to noćna mora. Godine i godine plakanja", priznala je Mos.

Što se tiče razloga njihovog raskida, Dep je kasnije za časopis Hello rekao da se trudio da uskladi svoj pretrpani radni raspored s njihovom vezom.

"Nikada pre nisam bio toliko emocionalno vezan uz neku ženu. Bio sam tako glup jer je naša veza bila tako dobra. Ja sam taj koji mora da preuzme odgovornost za ono što se dogodilo. Bilo mi je teško da nastavim, dopustio sam da nam moj posao presudi i nisam joj posvetio onoliko pažnje koliko sam trebao. Cela ta stvar je bila luda jer nikad nije trebalo toliko da se brinem oko toga šta će ljudi reći o mom radu. Naravno da bi trebalo da se brinem o svojim filmovima, ali kada dođem kući, trebalo bi da pokušam to sve da ostavim iza sebe. A to nisam mogao da uradim i bilo mi je užasno tako da živim. Verujte mi, ponekad sam totalni debil", rekao je tada Dep.

Zatim su u januar 1998. počele da kruže glasine da se par pomirio, a jedan medij je izvestio da je Dep naručio 36 boca šampanjca u svoju hotelsku sobu u Londonu kako bi Mos mogla da se okupa u penušavoj kupki. Međutim, ona je te tvrdnje demantovala uz obrazloženje da u tom trenutku nije ni boravila u pomenutom hotelu.

"To nije bila ona. To nije bila Kejt jer to nije njen stil. Ona više ne boravi u hotelu", rekao je njen portparol za Independent.

Nakon što se slavni par razišao, Džoni Dep novu ljubavnu sreću potražio je s francuskom pevačicom Vanesom Paradi, s kojom je bio u vezi 14 godina. Ćerku Lili Rouz dobili su 1999, a sina Džeka 2002. godine.

Razišli su se 2012, a on je ubrzo nakon toga započeo vezu s Amber Herd. Par se verio 2014, a venčanje je održano godinu dana kasnije. Herd je zatim 2016. podnela zahtev za razvod, a brak je okončan 2017.

Što se tiče Kejt Mos, povezivali su je s nekoliko poznatih osoba otkako je prekinula vezu s Depom, uključujući Pita Doertija iz grupe Libertines i Džejmija Hinsija, gitariste The Killsa.

Takođe je 2002. dobila ćerku Lilu Grejs Mos-Hek s urednikom "Dazeda & Confuseda" Džefersonom Hekom. Trenutno je u vezi s britansko-nemačkim fotografom Nikolaijem von Bizmarkom.

