HRVATSKI VODITELJ S LAVOROM KAO KONSTRAKTA: Izmenio reči NJENE PESME, pa postavio OVO PITANJE! Svi se pitaju šta je hteo da poruči

Poznati hrvatski voditelj Aleksandar Stanković ne krije da je fan srpske predstavnice na Evroviziji, Ane Đurić Konstrakte.

Voditelj emisije "Nedeljom u 2" objavio je kratak snimak na kome je rekreirao Konstraktin evrovizijski nastup, a usput je i izmenio stihove pesme "In corpore sano", s kojom je predstavila Srbiju na Evroviziji u Torinu.

"Koja li je tajna zdrave kose Ane Đurić, koja li je tajna", pita se voditelj u kratkom video snimku koji je objavio na zvaničnoj Fejsbuk stranici emisije "Nedeljom u 2".

Odmah je ispod snimka usledila lavina komentara pratilaca, koji su pretpostavili da je ovim snimkom Stanković najavio da će upravo Konstrakta biti gošća sledećeg izdanja njegove emisije, mada on to nije zvanično potvrdio.

Inače, Stanković se nedavno uključio u "Oko magazin" na RTS, gde je izrazio svoje poštovanje prema Konstrakti, udelivši joj komplimente, ali ju je i upitao kako da se ophodi prema komšijama koje ne plaćaju zajedničku struju, ili kako to u Hrvatskoj zovu - pričuvu, s obzirom na to da je on, kao i Konstrakta, predsednik stanara.

foto: Printscreen/Youtube

- Ne znam. Ja takve probleme nemam. Ja ne znam kako bih se postavila. Za mene je to toliko zdrav razum da učestvuješ u zajedničkoj stvari, da prosto moj mozak ne može da shvati kako to neko ignoriše. Srećom, nisam imala tu situaciju. Stankoviću, menjaj zgradu i komšije - poručila mu je tada Konstarkta kroz smeh.

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:06 Konstrakta peva u dvorištu Drinke