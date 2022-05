KEJT MOS SVEDOČILA NA SUĐENJU DŽONIJA DEPA I NJEGOVE BIVŠE ŽENE: Slavna manekenka otkrila šta se desilo na famoznim stepenicama!

Javnost je sa nestrpljem iščekivala trenutak kada će se na suđenju Džonija Depa i Amber Herd pojaviti Kejt Mos, čuveni supermodel i Depova bivša devojka, a mnogi su smatrali da je upravo ona ključni svedok u procesu.

Kejt je svedočila a na suđenje se uključila putem video veze, kako bi podržala nekadašnjeg partnersa sa kojim je izlazila od 1994. do 1998. godine.

foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, Amber Herd je 5. maja svedočila o navodnom zlostavljanju koje je pretrpela dok je bila u braku sa Depom, kada je navela kako je glumac svojevremeno gurnuo Kejt niz stepenice, dok je par još bio u ljubavi.

Mosova je danas opovrgnula ova nagađanja, rekavši da je Dep nikada nije gurnuo, šutnuo ili bacio niz stepenice.

- Bili smo u sobi, Džoni je otišao iz sobe pre mene. Počelo je olujno nevreme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stepenice i povredila leđa, rekla je bivša devojka glumca, manekenka Kejt Mos. Svedočila je u sredu na suđenju za klevetu koje se vodi između Depa i bivše supruge Amber Herd.

foto: Profimedia

Negirala je da ju je Dep gurnuo niz stepenice i time osporila još jednu izjavu koju je Herd iznela pred sudom pre nekoliko dana. Kejt je potvrdila da je s bivšim dečkom bila na odmoru na Jamajci.

- Zavrištala sam, bojelo me. Nisam znala što se dogodilo. On je dotrčao do mene da mi pomogne, odneo me do sobe i pobrinuo se da budem dobro - pojasnila je.

foto: Profimedia

Depov advokat je upitao da li ju je Džoni Dep gurnuo niz stepenice, što je Kejt negirala. Potom ju je upitao: "Je li vas gurnuo niz ikakve stepenice?", ali Mos je i to demantovala pa dodala: "Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stepenice."

Slavna 48-godišnjakinja rekla je i da nikada nije svedočila ni u jednom suđenju, a na pitanje zbog čega je odlučila da sada to uradi, advokati su uložili prigovor.

Kad je Amber prepričavala sukob koji je navodno bio između Depa i Amberine sestre, rekla je da je glumac zamahnuo rukom na njenu sestru, što je Amber podsetilo na situaciju s Kejt Mos i stepenicama.

foto: Profimedia

(Kurir.rs)

