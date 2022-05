NAPUSTILA NAS JE JOŠ JEDNA VELIKA ZVEZDA! Preminuo legendarni FLEČ: Ispunjeni ogromnom tugom zbog smrti našeg dragog prijatelja!

Endru Flečer, klavijaturista i jedan od osnivača britanskog elektronskog benda "Depeche Mode", preminuo je u 60. godini života.

U saopštenju koje je bend objavio na društvenim mrežama kaže se:

- Šokirani smo i ispunjeni ogromnom tugom zbog prerane smrti našeg dragog prijatelja, člana porodice i kolege iz benda Endija Fleča Flečera. Fleč je imao pravo zlatno srce i uvek je bio tu kada vam je bila potrebna podrška, živahan razgovor i veseo smeh. Naše srce je uz njegovu porodicu i molimo vas da ih zadržite u svojim mislima i poštujete njihovu privatnost u ovom teškom trenutku.”

Poznat uglavnom tokom svoje karijere po nadimku „Fleč“, Flečer je rođen 1961. u Notingemu, a preselio se u Bejsildon gde je krajem 1970-ih osnovao bend "Composition Of Sound" zajedno sa Martinom Gorom i Vinsom Klarkom. Uz angažovanje pevača Dejva Gahana, promenili su ime u "Depeche Mode", a kvartet je nastavio da pravi hitove sa top lista uključujući "New Life" i "Just Can't Get Enough".

Ovaj bend trebalo je u subotu, 28. maja da nastupi u Skoplju.

(Kurir.rs)

