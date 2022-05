VAPAJ AMBER HERD NA SUDU: Samo želim da me Džoni Dep ostavi na miru! Prete mi SMRĆU i žele MOJU BEBU da stave u MIKROTALASNU

Amber Herd rekla je da samo želi da je Džoni Dep "pusti na miru" i da dobija puno pretnji smrću tokom svog poslednjeg svedočenja u sudskom procesu koji je protiv nje pokrenuo bivši suprug.

"Redovno dobijam stotine pretnji smrću, ako ne i svakodnevno", rekla je 36-godišnja glumica.

"Hiljade od početka suđenja. Ljudi se rugaju mom svedočenju o napadu(...) Nadam se da niko neće morati da prolazi nešto slično", dodala je.

foto: Profimedia

"Samo želim da me Džoni pusti na miru", rekla je Herd.

Džoni Dep tuži Amber Herd za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio "Washington Post" napisala da je bila izložena porodičnom nasilju tokom braka, ne navevši pritom Depovo ime.

Herd je podnela protivtužbu i traži 100 miliona dolara odštete zbog tvrdnji Depovog bivšeg advokata Adama Voldmana da su njene tvrdnje o zlostavljanju "prevara".

foto: Jim LO SCALZO / AFP / Profimedia

Njeni advokati u četvrtak su je ponovo pozvali na klupu za svedoke da je ispitaju o protivtužbi. Kaže da je propatila zbog Voldmanovih tvrdnji.

"Ljudi žele da me ubiju i to mi govore svaki dan. Ljudi žele da stave moju bebu u mikrotalasnu i govore mi to", rekla je Herd.

foto: Profimedia

Herd i Dep upoznali su se na snimanju filma "The Rum Diary", a venčali 2015. Herd je 2016. podnela zahtev za razvod braka, a iduće godine su se razveli.

Suđenje traje već šest nedelja, a završne reči očekuju se u petak.

(Kurir.rs)

