KRAJ JEDNE ERE! Ozloglašena voditeljka koja je MALTRETIRALA ZAPOSLENE se U SUZAMA oprostila od gledalaca! (VIDEO)

Elen Dedženeris okončala je svoju tokšou emisiju "The Ellen Show", nakon 19 sezona i više od 3.000 epizoda.

Komičarka se na samom početku emisije oprostila od gledalaca i iznela nepoznate detalja s početka karijere, a tokom emotivnog govora se i rasplakala.

foto: Printscreen YouTube

- Dobro došli u našu poslednju emisiju! Ovde sam ušla pre 19 godina i tada sam rekla da je ovo početak veze, a sada kažem da ovo nije kraj veze, više je kao mala pauza, sada možete da gledate druge emisije, i ja neću videti publiku neko vreme. Pre 20 godina kada smo pokušali da prodamo šou, niko nije verovao da će ovo uspeti, ne zato što je ovo druga vrsta emisije, nego što sam ja drugačija. I evo nas, 20 godina kasnije, slavimo ovo neverovatno putovanje zajedno - rekla je Elen i nastavila.

- Kada smo počeli šou nije bilo dozvoljeno da kažem "gej", govorila sam to kod kuće često, kada smo imali gej doručak ili gej pastu, takve stvari. Nisam mogla da kažem gej ili mi, jer to znači da sam sa nekim, zasigurno nisam mogla da kažem supruga, jer nije bilo legalno za gej ljude da se venčaju u to vreme, a sada konstrantno govorim supruga.

foto: Printscreen YouTube

- Pre 25 godina otkazali su moju zabavnu emsijiu jer nisu hteli da lezbejka bude u udarnom terminu jednom nedeljno, onda sam rekla: "Biću u toku dana, svakog dana, šta mislite o tome?". Kako lepo, prelepo putovanje na kojem smo bili zajedno. Ako vas je ova emisija nasmejala, ako vas je podigla kada ste u periodu neke vrste bola, neke vrste tuge, bilo čega kroz šta prolazite, onda sam uradila svoj posao - rekla je voditeljka.

- Zahvaljujući ovoj platformi, uspeli smo da promenimo živote ljudi. Ova emisija je zauvek promenila moj život. To je najveće iskustvo koje sam ikada imala, izvan moje najluđe mašte - rekla je Elen i rasplakala se, a onda je zaplesala "poslednji put".

(Kurir.rs/ Telegraf)

