AJDE HALILE, TI GA PRVI ZALILAJ: Sećate li se dečaka iz kultnog filma Lepa sela, lepo gore? Život ga nije mazio, a evo gde je sad!

Prošlo je tačno 26. godina od prikazivanja čuvenog filma "Lepa sela lepo gore", u kojoj mali dečaci Milan i Halil idu u "štetu" sa teta Đanom. Kultnu scena koju izgovara glumica Milica Trofrtaljka "Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj", nakon koje je glumica dobila kamen u glavu ušla je u istoriju domaće kinematografije.

Malog Halila igrao je Miloš Đuričić iz Višegrada, koji je nakon ove uloge morao da se preseli u Australiju i nikada se nije više bavio glumom iako je želeo. On se tamo oženio, bavi se transportom i ima dva sina.

- Imao sam veliku želju da postanem glumac. Nažalost, sudbina me je naterala da dođem u Austriju. Moji roditelji su se rastali kad sam imao tri godine. Majka je otišla za Austriju, a ja sam ostao s tatom u Višegradu. Nakon snimanja filma moj otac je umro. Nisam imao kod koga da budem. Majka me je odvela i to je bio kraj jedne možda sjajne karijere - ispričao je Miloš, koga život nimalo nije štedeo, jednom prilikom i dodao:

foto: Printscreen

- U Austriji živim od 1998. godine. Završio sam gastronomiju i posle toga sam se oženio. Život me nije štedeo i mnogo sam se napatio u novoj tuđoj zemlji. Imam dva sina.

Tokom snimanja ekipa je bila u ozbiljnoj opasnosti zbog koje je reagovala i vojska. Drugi dečak, iz filma koji je tumačio Milana, Admir Šehović je nastavio da se bavi glumom. Admir se retko pojavljuje u medijima a svoju karijeru je nastavio u pozorištu. U sećanju mu je ostala urezana slika kad Micu Trofrtaljku mora da udari kamenom.

- Snimanje je obustavljeno jer smo čekali da se napravi kamen od gume i zato sam valjda taj rekvizit doživeo kao nešto jako važno pa smo scene više puta ponavljali jer bih ja, nakon što udarim Micu, krenuo da uhvatim kamen plašeći se da će odleteti u provaliju - ispričao je Admir.

(Kurir.rs/nportal)

Bonus video:

00:13 BJELOGRLIĆ STIGAO U SUD Poznati glumac danas seda na optuženičku klupu