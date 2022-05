ZBOG NJEGA NIJE DOBIO ULOGU U DOBRIM MOMCIMA! Alek Boldvin se oprostio od kolege: Niko ne treba da umre u tim godinama! (VIDEO)

Od glumca Reja Liote, koji je iznenada preminuo u 68. godini života, oprostili su se brojni kolege glumci, a među njima i Alek Boldvin, koji mu je posvetio objavu na Instagramu.

Boldvin se prisetio anegdote vezane za "Dobre momke" i kultnu ulogu koju je Liota imao u tom filmu.

"Rej, niko to ne bi odglumio bolje od tebe"

"Radio sam s Rejem na jednom smešnom filmu koji se zove "Poslednja klapa", započeo je Boldvin svoje prisećanje.

"Jednom prilikom sam mu na setu rekao: Znaš li da sam se našao sa Skorsezeom pre nekoliko godina?" ispričao je Boldvin misleći pritom kako je i on bio na audiciji za ulogu u filmu "Dobri momci" (1990).

"Ponekad, kad ne dobiješ ulogu, kažeš: OK, nisam se ovome baš nadao, ali i taj glumac je dobar izbor. Ali nekad neko dobije ulogu i ti jednostavno znaš da je on stvoren za nju. Pred celim setom sam mu rekao: Rej, niko tu ulogu ne bi odigrao bolje od tebe", prepričao je Boldvin. "Zatim je nastupila pauza, a nakon toga je on rekao: Znaš šta, Alek? Slažem se", dovršio je glumac anegdotu.

"Ne mogu da verujem da je umro u tim godinama. Niko ne bi trebalo da umre u tim godinama. Bio je sjajan glumac. Mislim da je za glumca najvažnije da ima bar jednu veliku, značajnu ulogu. Ako možeš imati važnu ulogu u velikom filmu, to je blagoslov. Neka počiva u miru", zaključio je Boldvin.

Podsjetimo, Liota je umro u četvrtak u Dominikanskoj Republici, gde je snimao film "Dangerous Water". Iza sebe je ostavio ćerku Karen i verenicu Džejsi Nitolo.

Boldvin se, osim od Liote, nedavno oprostio i od svoje majke, koja je umrla u 93. godini života.

