DEČKA NEĆETE NAĆI U KAFIĆIMA GDE SE TROŠE PARE: Mirjana Bobić Mojsilović brutalno o današnjim devojkama, ovaj savet je ZLATAN!

Mirjana Bobić Mojsilović progovorila o temi o kojoj svi ćute, a vide šta se dešava oko njih.

Književnica Mirjana Bobić Mojsilović u jednoj emisiji otkrila je tužnu istinu naše sadašnjice. Devojke ne mogu da nađu dečka jer su preopterećene sobom i spoljnim efektima, te kako su projektovane u očima drugih, dok im fini momci prolaze ispred očiju, ali na mestima na koje ne žele ni da odu.

- Dame su toliko navučene na kupovinu da bi zatrpale stvarima i predmetima unutrašnju prazninu koj osećaju i one takođe žive samo za spolja, mnoge devojke, gledam ih u kafićima, picnute, sređene, što bi rekli klinci namunjene, ali šta sam primetila, uopšte ne gledaju druge, one samo gledaju kakav je odraz njihove pojave u drugima, to je taj ego, o kome pričamo - rekla je Mirjana, pa otkrila gde će devojke naći dečka, ako žele.

- Dečka nećete naći i kafićima gde se troše pare, nego ćete dečka naći u biblioteci, u parku, na sportskom igraištu, na promociji knjiga, u galeriji, na koncertu, to su mesta gde idu normalnih ljudi - zaključila je spisateljica.

