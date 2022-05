OTKRIVENE NAJVEĆE TAJNE BOLJEG ŽIVOTA: Mnogi odbili da glume zbog OVOG, a ON se nije pojavio na snimanju ZAVRŠNE scene

Prva epizoda čuvene domaće serije "Bolji život" emitovana je 6. januara 1987. godine. Prošlo je 32 godine, a brojne tajne kriju se iza ove serije, čije snimanje je trajalo četiri godine. U prvom trenutku su scenario u ruke dobijali glumci koji su planirani za ključne uloge, ali sudbina je u tom slučaju igrala protiv njih.

Poslednji jugoslovenski brend kao da je naslutio da su tokom emitovanja serije opisali celu jednu državu koje više nikada neće biti. Tačno sedam dana nakon emitovanja poslednje epizode 25. juna 1991. godine slovenački i hrvatski parlamenti doneli su odluku o proglašenju nezavisnosti čime je formalno počeo raspad Jugoslavije.

Za vreme pisanja lika Aleksandra Saše Popadića, scenarista Siniša Pavić lik je pravio po glumcu Žarku Lauševiću kojem je prvo poželeo da dodeli ovu ulogu.

- Žarka su želeli u ulozi Saše, međutim, termini snimanja serije preklopili su se sa njegovim obavezama, a on nije mogao da radi paralelno, na dva fronta. Lauš je imao 27 godina i bio je idealan da igra advokata i najstarije dete u porodici. Boris je tek nakon njegove odluke da vrati ulogu izabran kao najbolje rešenje - ispričao je jednom prilikom Pavić.

Veliku popularnost u tom periodu imala je glumica Ena Begović koja je snimala velike filmske role. Na čitanje je dobila ulogu Violete Popadić, međutim "zahvalila" se na ulozi i rekla da ne može da snima ovu seriju.

- Išla je iz projekta u projekat, a u "Boljem životu" sigurno nije mogla da glumi jer je imala obaveze u pozorištu. Igrala je te godine u predstavi "Skup" Marina Držića na Dubrovačkim letnim igrama, a pripremale smo zajedno predstavu "Grička veštica" po tekstu Marije Jurić Zagorke - izjavila je svojevremeno Enina sestra, glumica Mia Begović. Zato je zahvaljujući Eninom odbijanju, uloga dodeljena Lidiji Vukićević koja je u tom trenutku završila sa snimanjem "Žikine dinastije", a kojoj joj je ova ologa obeležila karijeru.

Prostran i velepni stan u kojem je snimljen veći deo scena bio je zapravo veliki studio na Košutnjaku. Više od četiri godine bio je u potpunosti namešten i ništa nije menjano, a eksterijer se nalazio u ulici Kopitareva Gradina koja se nalazi nedaleko od ugla Džordža Vašingtona i 29. novembra.

Pre nekoliko godina na internetu su se pojavile izbačene scene. Naime, u toj verziji serije nigde se ne pojavljujuju scene u kafani sa legendarnim glumcem Miodragom Petrovićem Čkaljom, koji je tumačio lik nezadovojnog radnika. Scene kada se slavi u jednom restoranu i kada na toj proslavi upada Čkalja iz nepoznatog razloga su izbačene, a ni dan danas se ne zna zašto.

Za ulogu majke Emilija Popadić bila je veoma mlada, razlika u stvarnom život u između nje i Borisa Komnenića je deset godina. Dok je na primer izmđu Lidije Vukićević i Cece Bojković petaest godina razlike. Međutim, to u seriji nije moglo da se primeti. Kada pričamo o godinama, zanimljivo je da su četiri glumca isto godište. Tako su Marko Nikolić, Ivan Bekjarev, Aljoša Vučković i Josif Tatića rođeni bili 1946. godine.

Glumac Boris Dvornik koji je trebalo da se pojavi u poslednjoj epizodi u sceni kada treba da isprati svog sina i snaju, Aljošu Vučkovića i Lidiju Vukićević na medeni mesec, ne pojavljuje se, jer uveliko traju glasine da će početi rat.

- Plašio se da će mu zamerati. Na pauzi od snimanja otišli u "Ineks" kafanu, bio je užašno neraspoložen. Rekao sam šta ti je čovek: "Vidiš stari, zakuvava se", pitao sam ga, što ti to gledaš ti si institucija za sebe, šta te briga, gledaš svoja posla. A on je meni na to poručio: "Ti misliš da je to tako, nije tako. Više ne idem na ribu, ni u birtije, nigde ne idem. E, moj stari, jednog dana će udariti vratima o moja porta, pa će pitati, a vi gospon Dvornik ako nista sa nama, biće da ste vi protiv nas". Ne možeš ni da budeš pasivan, jer onda si kontra - ispričao je jednom prilikom Marko Nikolić i otkrio da je njegovu suprugu trebalo da igra glumica Zdravka Krstulović ali zbog stanja u državi ni ona nije želela da pristane, što je uradilo i još nekoliko glumaca. Umesto nje Semka Sokolović igrala je Senu Lukšić.

Stub porodice u seriji je i Emilija. Na privatnom polju Svetlane Bojković obeležile su tri velike ljubavi od kojih je odustaja kada je nestajalo magije, a upuštala se uprkos svim društvenim normama. Prva velika ljubav bio je glumac Miloš Žutić koga je upoznala tokom studija Akademije dramskih umetnosti, posle nekoliko godina zabavljanja rađa ćerku Katarinu, ali donosi odluku da prekine taj brak. Razvod se dešava za vreme snimanja serija, a Emilija ove momente koristi kao bi se maksimalno posvetila poslu. Ubrzo sreću pronalazi pored Ljubomira Mucija Draškića, a nakon njegove smrti započela je ljubavnu priču sa diplomatom Slavkom Kruljevićem.

Svi ga se sećaju po ulozi ujka Koste, ali u privatnom životu glumac Predrag Pepi Laković nije se mnogo razlikovao od onoga u seriji. Bio je povučeni sanjar, samotnjak, ali i strastveni ribolovac koji je najviše voleo da vreme provodi sam na čamcu u Mrtvoj Tisi. Nekoliko godina nakon što je završeno snimanje, jednog letnjeg dana otišao je na pecanje, više se nikada nije vratio, a život je okončao tragično. Prema pričama lokalnih alasa koji su pronašli njegovo telo, kažu da se udavio.

Tokom jednog intervju, Marko Nikolić opisao je bio kako je izgledao period dok su Dragan Bjelogrlić i on išli na snimanja u Košutnjak.

- Bio nam je dodeljen isti auto, jer smo stanovali usput. Čekam ga dole u kolima, kaže tek se sada probudio, a ustvari vidim da nije ni spavao celu noć. Posle nekoliko takvih puta, kažem ovom dečku što nas je vozio, idemo, neka uzme taksi. Dođe na snimanje, kažem ti ne ideš više samnom kolima na snimanje, neka ti daju druga - ispričao je legendarni glumac.

Ni glumici Snežani Savić nije bila namenjena uloga Nine Andrejević, ali je sigurno bila suđena. Umesto nje, prvu koja je bila viđena za ovaj projekat bila je Lepa Brena. Međutim, ona nije imala želju da ponovo isti scenario kao u filmovima "Hajde da se volimo" i "Tesna koža", te je odbila saradnju.

- To je bilo veoma davno i više se ne sećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dve godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejom širom bivše Jugoslavije i sveta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umela - pre nekoliko meseci potvrdila je ovu infomaciju Brena.

