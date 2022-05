MILENKA ZABLAĆANSKOG SMO OBOŽAVALI U SREĆNIM LJUDIMA, A OVO JE NJEGOV SIN: Krenuo očevim stopama i postao GLUMAC, evo gde sve igra

Čuveni glumac Milenko Zablaćanski, kog publika pamti po ulogama u serijama "Porodično blago" i "Stižu dolari", tragično je izgubio život 2008. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu Snežanu, balerinu i koreografa, i dvojicu sinova starijeg Ivana i mlađeg Nikolu.

Očevim stopama krenuo je stariji sin, Ivan Zablaćanski koji je od roditelja nasledio nesumnjiv talenat za uloge koje su mu do sada poverene.

Mladog glumca Ivana Zablaćanskog trenutno gledamo u televizijskoj seriji "Kolo sreće", a odigrao je i bitnu ulogu u serijama "Ubice mog oca", "Klan", "Slučaj porodice Bošković".

Osim toga, on je već godinama u pozorištu gde je odigrao veliki broj predstava.

- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz "Briljantina". Eto, danas igram u toj predstavi... Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu. Nikad ne kasnim, uvek sam u "niskom startu" pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u "Srećnim ljudima", na Terazijama u "Herojima"- rekao je Ivan Zablaćanski svojevremeno,a prenele su "Novosti".

- Sve tatine role mnogo sam voleo, a najviše mi se dopadala ona u predstavi „Trajkovići, bre“, a u kojoj je tumačio pet likova. Bio je strog taman koliko treba i od njega sam mnogo naučio, naročito o posvećenosti poslu. Uvek mi je govorio kako ću se na svom životnom putu susretati sa svakakvim ljudima, ali da uprkos svemu moram dati sve od sebe, biti vredan i odgovoran, pošten, ne upadati u konflikte i terati svoju priču - rekao je Ivan jednom prilikom za Stori.

- Nikad neću moći da pobegnem od toga ko je bio moj otac niti to hoću, jer sam veoma ponosan na njega, samo želim da se dokažem kao Ivan Zablaćanski i da jednog dana budem priznat - rekao je.

- Imao sam osamnaest godina i išao u četvrti razred srednje škole kada se nesreća dogodila. To je nešto što ne može nikada da se preboli, ali čovek nekako mora da se pomiri sa činjenicama i krene dalje. Morao sam da sazrem brže jer kad ostaneš bez oca, moraš da preuzmeš neke stvari koje je on radio, a nemaš više ni zaštitu koju si imao. Ali, u takvim situacijama to je normalno. Ipak, drago mi je da pored svega nisam izgubio dete u sebi jer umem i da se nasmejem i da zaplačem. Gluma nije moj beg od nesreće koja se dogodila, jednostavno sam srećan kada sam na sceni. Znam kako moj otac ne bi želeo da odustanem. Ta misao gura me napred da budem sve bolji i profesionalniji, baš onakav kakav je i on bio - istakao je Ivan jednom prilikom.

Da podsetimo, Milenko Zablaćanski preminuo je 17 dana nakon saobraćajne nezgode u kojoj je bio teško povređen. On se "opel vektrom" kretao prema Užicu krajnjom desnom trakom, kada je iz suprotnog pravca naišao "mercedes" čiji je vozač u jednom trenutku izgubio kontrolu nad automobilom i proklizao na suprotnu traku, gde je došlo do direktnog sudara.

Glumac je uoči nesreće boravio sa suprugom Snežanom i mlađim sinom Nikolom u njihovoj vikendici u naselju Gajevi, koje se nalazi nedaleko od Zlatibora. Trebalo je tamo da ostanu još nekoliko dana, ali su prekinuli odmor zbog smrti Snežanine tetke. Milenko je bio svestan da loše vreme otežava saobraćaj, pa je suprugu i sina u Beograd poslao autobusom. Ispostavilo se da im je spasio život.

