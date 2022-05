ZASTRAŠUJUĆ SNIMAK TOMA KRUZA KRUŽI INTERNETOM! Svi ostali u ŠOKU zbog intervjua starog 17 godina: Tačno se videlo da je PSIHOPATA

Snimak šokiranog Toma Kruza koji odgovora na pitanje novinara Pitera Overtona u emisiji "60 Minutes" postao je viralan 17 godina nakon što je prvi put emitovan.

foto: Printscreen YT

Snimak datira iz 2005. godine, a u istom Kruz je ljutito odbrusio Overtonu da se "seti svojih manira", nakon što ga je pitao za Nikol Kidman, već tada njegovu bivšu suprugu. U ovom trenutku pregledan je više od dva miliona puta.

Novinar je upitao glumca "Da li je Nikol ljubav tvog života?", iako je u tom trenutku prošlo već četiri godine od razvoda.

- Kako to misliš, Piter? Kako bi ti odgovorio na pitanje? - odgovorio je Kruz.

Overton je nastavio da insistira na temi, upitavši u kakvom su odnosu bivši supružnici, a to je bio trenutak kada je Tom izgubio smirenost.

- U ovome je stvar. Sada prelaziš preko granice. Prešao si granicu i znaš to - rekao je, nastavivši da zuri u sagovornika.

- Pretpostavljam da su to pitanja koja ljude zanimaju - branio se voditelj.

- Piter. Piter... Ti želiš da znaš. Preuzmi odgovornost za to, za ono što želiš da znaš. Zato ti sada lepo kažem, seti se svojih manira - zaključio je konverzaciju.

Video je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su Kruza nazvali jednostavno "zastrašujućim". "Impresioniran sam time kako je rešio situaciju", "Neprijatno, ali samo za Pitera. Tom je pokazao kako podvlači jasna linija u bilo kojoj neželjenoj situaciji", "Bio je čvrst i odlučan, lekcija od 20 sekundi o tome kako se dostojanstveno rešavaju razgovori koje ne želimo da vidimo", "Briljantno, bez trunke agresije", "Zastrašujuće je ostati tako smiren, a tako ubedljiv", "Ne mogu da zamislim da neko razgovara sa mnom na ovaj način. Počela bih da plačem", "Tačno se videlo da je psihopata, ovaj nastup sve govori", samo su neki od komentara.

Overton je o ovoj neprijatnoj situaciji progovorio i 2020. godine:

- Ostao sam ono što jesam tokom intervjua i nisam se naljutio. On je taj koji se naljutio. Ostao sam veran sebi i rekao da je to pošteno pitanje. Ne sećam se Toma sa zlobom. To je bio jedan od takvih trenutaka.

(Kurir.rs/Ženablic)