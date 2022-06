ŠAKIRA I PIKE SE RAZIŠLI: Pevačica uhvatila fudbalera u prevari?

Defanzivac Barselone Đerar Pike našao se, navodno, usred skandala, jer ga je njegova nevenčana supruga, pop pevačica Šakira, uhvatila u prevari.

Prema različitim izveštajima, moćni par se razišao pošto je pop ikona uhvatila zvezdu Barselone "na delu" sa drugom devojkom.

Svetski mediji pišu da Pike navodno živi sam u svom stanu u Barseloni nekoliko nedelja od incidenta i da će se par zvanično razdvojiti u nekom trenutku u bliskoj budućnosti.

Njih dvoje se još nisu zvanično oglasili po pitanju ovih spekulacija.

Pike i Šakira zajedno imaju dva sina - Milana i Sašu. Ipak, mnogi su se pitali zašto još nisu u braku, a kolumbijska pevačica je nedavno odlučila da odgovori na to pitanje.

- Sama ideja braka me plaši. Ne želim da me ljudi gledaju kao Pikeovu ženu već želim da zauvek budem njegova devojka. Meni je brak kao neko zabranjeno voće. Želim da se ponaša tako da misli da je sve otvoreno i da nam veza zavisi od toga kako će on da se ponaša - rekla je Šakira.

Kurir.rs/Telegraf