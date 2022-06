ONA JE NAPRAVILA PESMU ZA ŠPICU MOČVARE: Popularna pevačica održala promociju svog albuma!

Yelena Petošević održala je promociju svog albuma „Svrati kod mene" juče popodne u Begradu.

Pevačica, Jelena Petošević, dospela je u epicentar pažnje javnosti i medija zahvaljujući pesmi „Dole u mraku“ koja je ukrasila špicu serije „Močvara“, otkrila je da seriju nije gledala.

Kako kaže pevačica, ona nije imala stomnak da gleda gleda popularnu seriju.

- Voja Aaralica s kojim sam snimala album ponudio mi je da napišem pesmu za seriju i da vidimo kako će to izgledati i napisala sam „Dole u mraku“ koja je mračna, freaky pesma. Iskreno, nisam gledala seriju jer trenutno nemam stomak ni za šta što nije veselo, što nisu leptirići... Inače, nemam televizor - otkrila je Jelena u jednoj emisiji i dodala:

- Serija mi je zaista otvorila vrata, pesma je postala hit baš pred izlazak mog novog albuma i sasvim slučajno se ta pompa namestila baš u tom trenutku.

Podsetimo, Jelena do svoje 20. godine nije govorila srpski jezik jer je, iako je Srpkinja, rođena i odrasla u Belgiji.

- Nerviralo me je to ali sam do dvadesete godine govorila naš jezik kao da imam sedam godina naprimer. Tek sam u dvadesetim savladala naš jezik. U Beogradu živim već pet ili šest godina i sviđa mi se ovde. Volim da živim u Beogradu. Kad god mogu ugrabim vreme da sa sinom idem u prirodu, to me ispunjava. Ali, mnogo me nervira što volimo da nam je čist auto i kuća, a smeće u prirodi nas ne dotiče. Napisala sam i pesmu o tome - rekla je pevačica.

