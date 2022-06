BILA SAM NEVINA I IMALA 17 KADA ME JE DROGIRAO I SILOVAO! Ispovest glumice ledi krv: Udala sam se za njega, a on hteo da me proda!

Džoan Kolins, glumica koja je planetarnu popularnost doživela ulogom Kristl u seriji “Dinastija”, otvorila je dušu u dokumentarnom filmu i otkrila kroz kakav pakao je prošla kroz život.

Iako je uvek izgledala lepo, vedro, nasmejano i doterano, legendarna glumica, trpela je ozbiljno fizičko seksualno zlostavljanje od strane svog partnera.

foto: Profimedia

Džoan je sa 17 godina počela da se bavi glumom i da dobija uloge, a njen otac, koji je bio uspešan filmski agent nije bio oduševljen što se opredelila za ovo zanimanje, jer nije želeo da mu ćerka bude deo šoubiznisa.

- Završićeš do 23, a muškarci su tako grabežljivi - rekao joj je otac.

Nakon uloge u filmu “I belive in you”, Džoan Kolins je upoznala svog prvog supruga sa kojim je preživela pakao. Kako je ispričala, drogirao je i silovao.

- On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao intimni odnos sa mnom. Tih bi dana moja majka rekla da sam “iskorišćena”. Sada to zovemo silovanje na sastanku - rekla je Kolins, koja je kako ističe, morala da se uda za njega jer je bilo sramota.

- Da nisam bila tako nevina po pitanju intimnih odnosa i toga kako bi stvari trebale biti, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice, pa sam to ipak učinila. Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna - dodala je glumica.

U svojoj ispovesti ona tvrdi kako je pokušao da je proda starijim muškarcima i jednom šeiku kako bi noć proveli sa njom za deset hiljada funti. U braku sa njim je bila četiri godine, a nakon razvoda morala je da mu plaća 950 funti mesečno. Kako je i sama navela, razvod je koštao dva miliona funti.

foto: Printscreen

Nakon razvoda sa svojom prijateljicom Merlin Monro, bila je glavna zvezda žurki. A 1963. godine udala se za Emtonijem Nevlejem, ocem njenih dvoje dece Tare i Aleksandera, sa kojim je u braku provela šest godina.

Samo tri godine kasnije od razvoda, Džoan se udala i treći put za Rona Kasa, sa kojim je dobila ćerku Keti, ali idila je prekinuta nakon što im je ćerka teško povređena u saobraćajnoj nesreći. Kada se oporavila, Džoan je odlučila da se razvede i treći put, jer je saznala da joj je porodica bankrotirala.

Ipak, to je nije zaustavilo pa se udala i četvrti put, za skandinavskog pevača Prtra Holma, ali zbog njegove ljubomore, taj brak isto nije dugo potrajao.

Na kraju dokumentarca Džoan se prisetila kako je 2000. godine, upoznala i petog supruga, Persija Gibsona, koji je od nje mlađi 32 godine.

foto: Profimedia

Peti brak i ljubav do kraja života

- Bilo je vrtoglavo, bilo je fantastično i Persi i ja smo se ludo zaljubili. Napokon sam pronašla svoju pravu srodnu dušu. I moj muž zauvek - rekla je s osmehom Kolins.

(Kurir.rs/Objektiv)

Bonus video:

00:14 Obradović poslao Trifunovića i Zagorca da se izvinu Radonjiću zbog skandala