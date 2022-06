PREMINUO POZNATI GLUMAC: Krili su njegovu smrt NELIKO meseci, a žene su uzdisale za njim u seriji Melrouz Plejs

Američki glumac Bred Džonson preminuo je u 62. godini od posledica korene, prenose američki mediji.

Glumac je umro 18. februara, ali njegova smrt je službeno potvrđena javnosti tek početkom juna. On je preminuo u Fort Vortu, država Teksas a to je za list "The Hollywood Reporter" potvrdila i njegova agentkinja, Linda Mekalister.

Njegova prva uloga bila je 1986. u CBS-ovoj sapunici "Dallas", koju je i ovdašnja publika pomno pratila. On se proslavio u filmu "Always" Stivena Spilberga u kojoj je glumio uz Holi Hunter i Ričarda Drajfusa.

Iza sebe je imao niz glumačkih uloga, a 1996. glumio je pedijatra Dominika O'Malija u seriji Melrose Place. Glumio je pilota bombardera u filmu "Flight of the Intruder", u mini seriji "Rough Riders", kao i film "Left Behind" i njegovim nastavcima, zatim mini seriji "Soldier of Fortune, Inc." i mnogim drugim.

Rođen je 24. oktobra u Tusonu, Arizona. Nastupao je na rodeima, bio Marlboro Man i reklame za Kelvina Klajna pre nego što se otisnuo u glumačke vode.

Iza sebe je ostavio suprugu Lori i osmoro dece.

