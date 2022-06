LEDI GAGA OTKINULA NA KONSTRAKTU? Ana otkrila od koga je saznala tu informaciju, a evo šta jedva čeka da uradi!

Ana Đurić Konstrakta obeležila je ovu godinu nastupom na Evroviziji sa pesmom “In corpore sano”, a iako je pomenuto takmičenje završeno, obaveze tek počinju.

Konstrakta će pevati na nekoliko festivala u Srbiji i Crnoj Gori, i ističe da iako uživa radeći svoj posao, nedostaje joj više vremena sa porodicom.

Pevačica se dotakla i arhitekture koju je završila i otkrila da li bi se ponovo bavila tim pozivom, te kako doživljava popularnost i pesmu koja ju je proslavila.

- Prvo ću skuvati čorbicu neku kad dođem kući, uželela sam se kuvanih jela. Mada, više mi nedostaje da dan provedem u kući čekajući decu i ispraćajući ih. Više mi nedostaje emotivna razmena sa decom, a što se kuvanja tiče, to je supica - iskrena je bila Konstrakta, za koju znamo da je završila Arhitektonski fakultet, gde je upoznala sadašnjeg supruga Milana Đurića, koji je u vreme njenih studija bio asistent jednog od profesora.

- Arhitekturom se uopšte ne bavim. U jednom trenutku je to bio logičan izbor da bih se posvetila muzici i porodici, tako da je tu projektovanje otpalo iz slike i ne znam da li ću se vraćati u ovim godinama, to bi bio kao neki novi početak - objasnila je umetnica i dodala kakav svet želi za sina Nikolu i ćerku Lenu.

- Saosećajan. Mislim, sad su to teške teme, u smislu ne znam kako da se izrazim, a da ne zaglavim u nekom opštem mestu. Ali, možda je to nešto što je za mene prioritet, to je ta saosećajnost – rekla je Konstrakta i ističe da nije očekivala pozitivne reakcije na evrovizijsku pesmu sa svih strana sveta.

- Nisam to očekivala i zato sam tu Konstraktu uvek doživljavala kao nešto paralelno i bočno u odnosu na “Zemlju gruva”. “Zemlja gruva” ima taj potencijal da komunicira šire i to se trenutno obrnulo, ali i dalje radim u studiju Gruvlenda. Sve je isto, sve postoji, samo što Konstrakta nosi malo drugačiji zvuk. U nekim pesmama sam učestvovala i u stvaranju teksta i muzike i aranžmana tako da me dosta ima. Zaista dobijam te neke izveštaje u kojima je “In Corpore Sano” u vrhovima nekih lista u državama za koje ne bih pretpostavila. Ne znam ni da li je to u pitanju dijaspora. Nisam ni sigurna da je to samo što se tiče dijaspore. Mislim da je dosta tu pomoglo to što su sve pesme na Jutjubu prevedene, pa oni imaju prilike i da shvate o čemu se tu radi. Ne znam kako da to obasnim - rekla je Ana za crnogorske medije i dodala:

- Postoje samo neki periodi u životu kad se tebi, da kažem, daunloduje negde u nekom zapećku tvog mozga neka tema o kojoj bi se eventualno jednog dana stekli uslovi da ti sedne i da joj se posvetiš i da je uradiš. To tako kod mene zapravo ide. Nemam sad neki plan.

Konstrakta je oduševila čitav svet svojim nastupom na Evroviziji, pa je tako, kako su mediji preneli, i Lejdi Gaga fascinirana likom i delom naše umetnice. Ana ističe da nije upoznata sa vešću koja je usijala mreže, te da bi razmislila ukoliko bi dobila bilo kakvu ponudu od svetske zvezde.

- Moja ćerka mi je pokazala tu vest. Naišla sam u nekom nemačkom mediju gde se povlači paralela, ali niko nije sa mnom kontaktirao. Svakako ne očekujem nepristojnu ponudu - iskrena je Konstrakta.

Pevačica Ana Đurić Konstrakta, pridružila se humanitarnoj akciji za sakupljanje pomoći za malu Lenku Žutković.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Budi human - humanitarne licitacije", srpska predstavnica na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije je, zajedno sa članom grupe, izabrala narukvicu koja je stavljena na licitaciju.

