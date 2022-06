TUKAO ME, DROGIRAO, PA ONDA SNIMAO NAŠE INTIMNE ODNOSE: Popularna pevačica otkrila kakvo je BRUTALNO NASILJE trpela od muža

Bivša članica grupe "Spice girls", Mel Bi, otvorila je dušu pred kamerama i otkrila detalje iz desetogodišnjeg braka sa suprugom Stivenom Belafonteom.

Pevačica koju smo svojevremeno gledali kao člana žirija u američkom "Supertalentu", otkrila je sve o skandalu o kome su brujali svi svetski mediji.

Mel Bi i Stiven godinama su govorili da imaju intimne odnose sa dadiljom koja im je čuvala dete i koju su smatrali veoma bliskim članom porodice. To dokazuju i fotografije koje su objavljivali na društvenim mrežama.

Ipak, pevačica je u jednom trenutku odlučila da javno ispriča sve, jer je mlada Nemica zatrudnela sa njenim suprugom. Ispričala je i da je Stiven navodno platio Lorejn 240 hiljada funti kako bi abortirala, negirala aferu i rekla da je zatrudnela sa drugim muškarcem.

- Tokom deset godina braka on me je drogirao, maltretirao, terao da šmrčem kokain, a onda bi snimao naše intimne odnose. Zaveo je dadilju i platio joj pobačaj. Želim sebe i decu da zaštim pod njega, zato tražim zabranu prilaska. Finansijski me je uništio kako bi održao privid glamura. Nije mi davao kartice, i nisam čak imala novca ni da posetim oca na samrti - ispričala je Mel Bi za britanske medije.

(Kurir.rs/ Najžena)

Bonus video:

03:15 PROBLEMI U RAJU! Poznata pevačica zaprosila svog supruga, a sad OTKRILA ŠTA JE NERVIRA: KO BI REKAO DA JE BAŠ TO?