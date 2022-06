BILA JE NA VRHUNCU SLAVE KADA JU JE STIGLA STRAŠNA SUDBINA: Poznatoj pevačici je OPAKA BOLEST svaki dan pretvarala u PAKAO

Kajli En Minog, najstarije dete bivše manekenke i plesačice Kerol i računovođe Rona, rođena je 28. maja 1968. godine u Melburnu. Njen brat Brendan bio je snimatelj, a najmlađa sestra Deni pevačica.

- Kada sam imala osam godina, povela bih drugarice u sobu, gde smo se oblačila u parti krpice i slušale hitove grupe Abba. Metle smo koristile u zamenu za mikrofone - prisetila se Kajli u jednom intervjuu dodavši da je tada bila fascinirana Olivijom Njutn Džon, najvećom australijskom pop zvezdom sedamdesetih godina.

foto: Profimedia

Deni i Kajli su se još kao devojčice prijavljivale u različite šou-programe, a iako je tada delovalo da je Deni talentovanija, svetska slava ipak je pripala Kajli Minog. To nije promenilo njihov odnos jer su oduvek bile bliske.

- Ponekad sam se osećala krivom, iako za to nije bilo razloga. Razgovarale smo o tome i među nama sve odlično funkcioniše. Oduvek sam znala da će doći njeno vreme. Navijam za nju - objašnjavala je Kajli i s ponosom se osvrnula na period svog odrastanja.

- Moja porodica nije bila bogata i nije imala istaknut društveni status. Otac je radio dva posla. Dolazim iz skromnog okruženja, ali radna etika donela nam je ono što nam je bilo potrebno i nikad nismo osećali da nam nešto fali - dodala je ona.

Još otkako je pre 33 godine objavila singl "The Locomotion" koji je postao jedan od najvećih hitova 80-ih godina, Kajli nije stala sa radom. Na velika vrata se vratila 2000-ih godina albumima "Fever" i "Light Years", a pesma "Can't Get You Out of My Head" jedna je od najpopularnijih sa početka novog milenijuma. Dosad je prodala preko 70 miliona primeraka svojih albuma širom sveta, no put do vrha nije uvek bio lagan.

foto: Profimedia

Minog su lekari dijagnostifikovali rak dojke kada je imala 36, 2005. godine. Zbog zdravlja je otkazala drugi deo svoje svetske turneje, te je odmah otišla na lečenje. U bolnici je bila u Melburnu, a mediji su pratili svaki njen korak. U to je vreme čak i bivši premijer Australije, Džon Hovord, slavnoj pevačici poslao poruku podrške. Ceo svet je bio uz nju, a Kajli je te godine bila na operaciji. Hemoterapiju je nakon operacije nastavila u Francuskoj, a kada je rak počeo da se povlači, pevačica je još nekoliko meseci bila na lečenju.

Kada se izlečila, pevačica je često govorila o zdravstvenim problemima u javnosti, a ni danas nema problem sa spominjanjem hemoterapije. Još uvek podstiče devojke da idu na pregled kako bi zaustavile širenje potencijelne smrtonosne bolesti, a članica je mnogih udruženja.

foto: Profimedia

Minog je bila "u šemi" sa nekoliko kolega, a ljubavni život nije joj često cvetao kao poslovni. Dok je glumila u australijskoj sapunici "Neighbours" viđala se sa kolegom Jasonom Donovanom, sa kojim je bila pet godina. Par se rastao 1989. godine. Navodno ga je ostavila zbog frontmena grupe INXS, Majkla Hačensa, sa kojim je bila do 1991. godine. Hačens je Kajli ostavio jer se zaljubio u manekenku Helenu Kristensen.

Imala je kratku aferu sa Lenijem Kravicom. Sa Džejmsom Godingom bila je tri godine, nakon čega se našla u zagrljaju Olivijer Martineza. Maneken Andres Velenkoso i pevačica zajedno su bili od 2008. do 2013. godine, a razlog prekidu bili su njihovi prebukirani rasporedi. Pre sadašnje ljubavi bila je u vezi sa Džošuom Saseom, sa kojim je prekinula pre tri godine, a od onda je konačno u zagrljaju Paula Solomonsa je pronašla mir.

foto: Profoimedia

Jedna od gorih stvari koja joj se dogodila, kako tvrdi, posledica je toga što je rak imala tako mlada, a to je da ne može da ima decu. Kajli sada ima 52 godine, a do dijagnoze nije imala dece.

- Svi kažu da postoje opcije, ali nisam sigurna. Sada sam u pedesetima i imam malo drugačiji pogled na život. Ne mogu da kažem, da mi nije žao i naravno da sam tužna, ali ne mogu da se prepustim očaju. Naravno da se pitam kako bi bilo da imam decu ili da sad nekim čudom zatrudnim. Ne znam da li bih uopšte mogla da se snađem - otkrila je.

(Kurir.rs/Najžena)

