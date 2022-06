ONA JE ISFOLIRANA I LAŽNA: Bahata Dženifer Lopez ODUVALA novinarku! Došla da promoviše film, pa nije htela da odgovara na pitanja

Čini se kao da je ovih dana Dženifer Lopez postala vrlo nedostižna, čak i novinarima. Nju je oduvek bilo teško impresionirati, ali sada je njena odbojnost prema medijima dostigla svoj vrhunac, tako da je na festivalu napravila skandal!

Muzička i filmska veteranka na "Tribeka" festivalu na kojem je predstavljen njen dokumentarac "Halftime" nije imala vremena ni želje da odgovara na pitanja novinara, ali to nije sve.

foto: Profimedia

Latino divu Dženifer Lopez na crvenom tepihu sačekalo je iznenađenje, koje je, sudeći po komentarima, a i njenoj reakciji, nije preterano oduševilo, iako se trudila da održi osmeh na licu.

Naime, grupa devojaka i mladića zaigrali su uz njen hit "Let's Get Loud" i posle kratkog nastupa pevačica se blago osmehnula i rekla: "Hvala vam, ljudi". Odmah potom, novinarka je postavila pitanje, ali je Džej Lo, ponovo kroz osmeh koji neprestano drži na licu, rekla: "OK, to je to", okrenula se i otišla.

Na kraju snimka jasno se vidi da je njen PR rukom spustio mikrofon novinarki kao znak da joj se više ne obraćaju.

Snimak koji je objavljen u magazinu "Variety" zabavio je njihove Instagram pratioce kojima se najviše dopala reakcija Džej Lo.

Komentari poput - "Nema ona vremena za pitanja", "Vidi se koliko je neimpresionirana i koliko je sve to smara", "Njeno 'uzbuđenje' je toliko lažno", "Ona se folira i kad diše", "Ne želi nikog ni da pogeda u oči", samo su neki od komentara.

Kurir.rs

Bonus video:

