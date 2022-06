SLAVNI MUZIČAR SE VRAĆAO SA SVIRKE I DOŽIVEO TEŠKU SAOBRAĆAJKU: U bolnici je sa polomljenim rebrima, a pevao i o našem TESLI VIDEO

Muzičar Džon Flensburg iz američkg benda "They Might Be Giants" je doživeo tešku saobraćajnu nesreću po povratku sa svirke, objaviola je grupa na svojim društvenim mrežama.

Rolling in to sound check with the Tricerachops Horns. Tonight it begins! pic.twitter.com/yeD4NeT5bj — They Might Be Giants (@tmbg) June 8, 2022

- Džon L. ovde. Prošle noći smo imalči odličan šou i bilo je mnogo lepo konačno se vratiti na scenu i svirati za sve vas. Bilo je baš divno.

Nažalost, Džon Flensburg je doživbeo veoma ozbiljnu saobraćajnu nesreću kada se sa svirke vraćao kući. Prvobitni izvešta navodi da ima sedam slomljenih rebara, od koji neka imaju višestruke prelome. Dobra vbest je da nijedan vitalni organ nije povređen i dugoročna prognoza izgleda dobro. Naravno, to će biti dug proces oporavka - piše Džon Linel, muzičar i druga polovina benda i nastavlja:

An important message from John L. pic.twitter.com/S3YHMdrH7N — They Might Be Giants (@tmbg) June 9, 2022

- Nažalost, moraćemo da odložimo sve junske svirke, a vratićemo se sa više detalja u skorije vreme. Za sada se nadamo da ćemo moći da nastavimo 30. avgusta kako smo planirali.

Molim vas, šaljite vaše zrake isceljenjaka Flenu, vozite voprezno i radujem se dda vas sve vidim uskoro. Vaš Džon Linel - stoji u objavi koja je potresla mnoge.

Brojni fanovi su pisali poruke pune podrške i ljubavi za Flena i njegovo brzo ozdravljenje.

Inače, ovaj američki indi bend je poznat po odbradi pesme "Istanbul (Not Constantinople)", "Birdhouse In Your Soul" i kao i pesmi Tesla, posvećenoj našem slavnom naučniku. Dvojica Žonova, Linel i Flensburg su osnovali bend u Njujorku 1982. godine.

Džon Linel foto: Profimedia

Dugo su nastupali kao dvojac sa ritam mašinom, da bi devedesetih uključili i prateći bend. Izdali su 23 albuma i osvojili dve Gremi nagrade. Flen peva, svira giratu i bas, a Linel harmoniku, klavijature i duvačke instrumente i takođe peva. Njihova muzika je uveseljavala mnoge širom sveta zbog svije jedinstvenosti i neobičnih instrumenata privlačeći mnogo pozitivne energije.

