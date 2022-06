UDALA SE BRITNI SPIRS! Na svadbi bile SVETSKE FACE, a onda je upao NEPOZVAN GOST! Kad se on pojavio, odmah intervenisala POLICIJA!

Nekadašnja pop princeza, Britni Spirs, udala se za dugogodišnjeg verenika, Sema Asgarija. Jedno drugom su se zavetovali na večnu ljubav u četvrtak u Los Anđelesu, a na svadbenoj svečanosti bilo je oko 60 gostiju, među kojima je bilo i slavnih ličnosti.

Madona, Donatela Versaće, Paris Hilton i Dri Barimor samo su neka od svetski poznatih imena koja su uveličala pevačicino slavlje.

Briti je nosila haljinu poznate modne kuće Versaće, a do oltara je hodala uz zvuke legendarnog hita Elvisa Prislija "Can't Help Falling in Love".

Njeni sinovi, Šon Preston (16) i Džejden Džejms (15) nisu bili na venčanju.

Uoči venčanja dogodio se i incident u vili pevačice. Naime, dok je nameštala venčanicu i sređivala zadnje detalje na njenom imanju zbog ilegalnog upada na posed uhapšen je Džejson Aleksandar, njen prvi suprug. Nekadašnji prijatelj iz detinjstva za kojeg se udala 2004. godine, ali i razvela tek nekoliko dana kasnije, objavio je na Instagramu neposredno pre privođenja kako planira da nepozvan upadne na venčanje.

Pre venčanja se šuškalo da će njen brat Brajan doći na venčanje, ali da se roditelji Džejmi i Lin Spirs, kao i sestra Džejmi Lin, verovatno neće pojaviti.

