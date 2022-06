PADALA U NESVEST OD ZLOSTAVLJANJA: Prelepoj glumici poznati reditelj ZAGORČAO ŽIVOT! Kad ga je odbila, usledila je SUROVA OSVETA

Prelepa Tipi Hedren glumila je glavnu ulogu u filmovima Alfreda Hičkoka “Ptice” i “Marnie”. Glumica je nakon nekoliko decenija otvorila dušu i ispričala da je legendarni reditelj bio bolesno opsednut njom, te da ju je zbog toga maltretirao i zlostavljao.

Kada ju je Hičkog angažovao, Tipi je imala 31 godinu, manekenska karijera joj je bila pri kraju, bila je razvedena i sama odgajala četvorogodišnju ćerku Melani Grifit.

Alfred Hičkok je nazvao i ponudio joj ugovor i uopšte ga nije zanimalo da li zgodna plavuša zna da glumi. Sa suprugom Almom pomagao joj je da nauči probni tekst koji je filmski studio Universal zahtevao da prođe.

Svoj veliki plan o tome da bude glavna zvezda “Ptica” otkrio joj je na jednoj zabavi gde joj je poklonio zlatni broš s tri ptice na njemu. U Holivudu su se svi pitali zašto je ulogu u tako velikom projektu ponudio nepoznatoj osobi, ali Hičkok je insistirao na njoj.

Prema tvrdnjama, ubrzo je počeo da je tretira kao svoje vlasništvo. Kasnije je saznala da je Šonu Koneriju i Rodu Tajloru, s kojima je glumila, zabranio da joj se približavaju.

Dok je hodala po setu on bi je jezivo posmatrao, poludeo bi kada bi pričala s muškarcima sa kojima je radila, a njegovo ponašanje je uznemiravalo celu ekipu.

Jednog dana je u hotelu nasilno pokušao da je poljubi pred svima, videli su to ljudi koji su radili s njima i mnogi gosti hotela. Ona je vrisnula, odgurnula ga od sebe i pobegla u sobu.

Dan nakon toga snimala je scenu u kojoj je napadaju ptice dok je u govornici. Nekako se jedna mehanička ptica zabila u staklo i krhotine su se prosule po njenom licu. Tipi se i dugo pitala da li je to bio način na koji ju je kažnjavao što ga je odbila.

Jednom je saterao u ugao i zamolio da ga dira na setu, a njegova lična asistentkinja stalno ju je nagovarala da ide na piće ili na večeru s njim. Ona je sve to odbijala i držala distancu tokom celog snimanja.

Sledilo je snimanje scene u kojoj je napadaju ptice dok je zarobljena u spavaćoj sobi. Pomoćnik reditelja joj je došao i rekao da su se mehaničke ptice pokvarile i da će scenu snimati s pravim pticama. Ona je hrabro ušla u kavez izgrađen u spavaćoj sobi i čekala trenutak kada će na nju pustiti podivljale ptice.

– Bilo je to ružno, brutalno i nemilosrdno- ispričala je.

Nakon toga su joj, za neke druge scene, pričvrstili žive ptice na telo pa i za rame. Jedna joj je skoro povredila oko, te je viknula da ne može više da izdrži i zaplakala.

Taj put su je ostavili samu na setu, jedva se vratila kući, a ceo vikend je padala u nesvest od šoka i iscrpljenosti. Kada je u ponedeljak ponovo došla na snimanje, onesvestila se u garderobi. Pod lekarskim nadzorom je bila nedelju dana.

“Ptice” su postale hit, a ona zvezda.

Sledeći projekat koji je morala da odradi zbog dvogodišnjeg ugovora s Hičkokom bio je film “Marni”, o ženi koja je doživela seksualne traume. Šon Koneri je glumio njenog šefa koji je natera u brak i želi da se suoči sa svojim patološkim strahom od muškaraca. Njihove prve bračne noći, on je siluje.

Ona je uverena da je taj film ostvarenje Hičkokove fantazije o njoj. Za vreme snimanja tog filma on je naručio masku napravljenu prema Tipinom licu, iako za to uopšte nije bilo potrebe u filmu. Garderoba joj je bila smeštena kraj njegove kancelarije, a on je mogao neprimećeno da uđe kroz zadnja vrata.

Stalno joj je govorio o tome kako je želi, a jednom joj je izjavio i ljubav. Ona je ponovno pobegla.

Jako ga je naljutila i nakon nekoliko dana pozvao je u kancelariju gde ju je napao.

– Ne želim da pričam o tome, ali bilo je jako perverzno i traumatično – ispovedila se glumica.

Što se ona više borila, on je postajao agresivniji. Tada joj je rekao: “Uništiću ti karijeru i nećeš moći izdržavati ni ćerku, ni roditelje”.

To se i dogodilo. Blokirao je njenu nominaciju za Oskara, prekinuo svaku mogućnost za njenu moguću saradnju s nekim drugim rediteljima i pobrinuo se da više nigde ne glumi. Ipak, ona se borila.

– Možda mi je uništio karijeru, ali nije uspeo da mi uništi život – rekla je žena čija je ćerka Melani Grifit, a unuka zvezda filma “50 nijansi sive”, Dakota Džonson.

