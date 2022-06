KADA ME JE ZVEKNULA, IZLETEO SAM IZ KADRA: Milenko Pavlov otkrio kako je popio pravi šamar na snimanju kultne serije SREĆNI LJUDI!

Serija "Srećni ljudi" je snimana devedesetih i reprizirana dosta puta, ali interesovanje za nju nikad nije prestalo.

Glumci su pričali anegdote sa snimanja, podsećali su se kolega koju više nisu sa nama i čak otkrivali neke tajne sa setova.

Milenko Pavlov je u seriji Srećni ljudi glumio vlasnika kafane u kom se održavao izbor za mis i gde je nastupala Ivana Mihić koja je glumila pevačicu i ljubavni interes Buleta Goncića koji je glumio ujka Čarlija, mađioničara.

Milenko Pavlov je otkrio neke stvari sa snimanja, a pomenuo je i šamar.

- Lepo je bilo. Tu su bila dva reditelja. Ja sam radio sa Šuljagićem. U stan Golubovića nikada nisam ušao. Eto, tako je pisano. U toj seriji se nikada nisam sretao sa Batom Živojinovićem, na primer. A znali smo se, vrlo dobro smo se znali. Bata je bio vrlo moćan čovek tada. I glumački. Ja sam imao svoju kafanu, ženu koja je me jurila, Sašu Nikolić, koja je inače potekla iz Sombora. Iz Somborskog pozorišta je prešla u Narodno (pozorište). Ona mi je igrala besnu ženu koja me je jurila sa noževima. Kada god sam negde gostovao, putovao, uvek me je gazda kafane zvao i rekao: "Molim te, ti si naš predstavnik. Je l' hoćeš da uđeš u kuhinju da pozdraviš osoblje?" Ja sam, naravno, pozdravljao osoblje (i rekao): "Dobar dan, šta se kuva, kako je...." I oni kažu: "Nemoj žena toliko da te bije, bre. Nemoj to da dozvoliš..." - rekao je glumac.

- I onda mi je Šuljaga napravio... Iza mojih leđa su se dogovorili... Ivana Mihić je bila pevačica. I ona je bila vrlo fina devojka, izuzetno tiha, vaspitana neverovatno... Nije joj smetalo što sam je grlio, jer takav je naš posao. Bio sam zaljubljen i ja sam klečao pored nje, i onda dolazi Saša koja je igrala tu moju ženu i kaže: "Aha!" Ja ustajem, ona (Saša Nikolić) treba da mi udari šamar. I kažem joj: "Je l' znaš da udariš šamar?" Ona kaže: "Znam." Jer mi smo to vežbali. Treba da olabaviš ruku. To treba da pukne, a da ne boli. To se udara lako. Ovako, a pukne... Ona je mene ne iz lakta, nego iz ramena udarila... Iz kuka... Kada me je zveknula, ja sam izleteo iz kadra. I ona je skočila, zagrlila me i rekla mi je: "Izvini, izvini. Rekao mi je reditelj da bude veliko iznenađenje da te udarim iz sve snage." I ja ga pogledam, on pobegao - rekao je Pavlov.

- Lako je išlo to snimanje. Uvek je to dobra ekipa i uvek se mi dogovorimo, sve su to iskusni glumci... Naravno, uvek ide proba. Hladna proba, bez kamera, pa proba sa kamerama. Bilo je tu 70, 80 epizoda. Nisam bio u svim. Bio sam u prvih 20, 30... i to u svakoj epizodi bio po 5 minuta, koja traje 45. Iako nisam igrao glavnu ulogu, ljudi to pamte. A meni drago. Ja sam ceo život govorio: "Neću da igram glavnu ulogu." Mada sam i igrao, i na pozorištu, pa i na televiji. Međutim, meni je važno da dugo trajem. Tu sam da se pojavim, da dobro odradim taj lik koji je ostao zapamćem, kao što je ostao ovaj Radojica u "Srećnim ljudima" - rekao je Milenko.

