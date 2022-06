BRITNI SOPSTVENU MAJKU NIJE POZVALA NA VENČANJE: Ona se sad oglasila! Nakon ovog komentara više NIKOM NIŠTA nije jasno! (FOTO)

Britni Spirs se prošle nedelje udala za dugogodišnjeg partnera. Sema Asgarija, a njenom venčanju nisu prisustvovali najbliži članovi porodice. Kako su pisali ranije strani mediji, Britni na venčanje nije pozvala ni roditelje, ni sestru, a brat, koji je jedini dobio pozivnicu, takođe nije došao.

Majka se Britni Spirs ipak javila na Instagramu nakon venčanja komentarišući jednu od njenih objava s venčanja.

"Izgledaš blistavo i srećno. Tvoje venčanje je venčanje iz snova. To što si ga imala kod kuće čini ga tako sentimentalnim i posebnim. Tako sam srećna zbog tebe! Volim te", napisala je Lin Spirs u komentarima ispod objave svoje ćerke, zbog čega su se mnogi iznenadili, s obzirom na to da je ćerka nije pozvala na venčanje, te su mnogi pevačicini fanovi sada zbunjeni.

Iako bliski članovi njene porodice nisu prirsustvovale venčanju, sa Semove strane prisustvovale su njegove sestre. Među zvanicima bile su i slavne osobe poput Madone, Dru Barimor, Selene Gomez, Paris Hilton i Donatele Versaće. Sinovi pevačice, Šon Preston i Džejden Džejms takođe nisu bili na svadbi.

Intimna ceremonija održana je u četvrtak u njenoj kući u Los Anđelesu. Britni je nosila haljinu poznate modne kuće Versaće, a do oltara je odšetala uz zvuke legendarnog hita Elvisa Prislija "Can't Help Falling in Love".

