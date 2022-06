TOKOM BOMBARDOVANJA DOBIO PISMO IZ NEMAČKE, A U NJEMU OVO! Čorba progovorio o životu i zdravlju: Uradio sam sve što je do mene!

Bora Đorđević, kaže da se oseća dobro, s obzirom na to da se prošle godine pisalo da je imao urološke probleme.

- Je l’ treba da trčim ovde pred vama ili šta? - poručuje je u svom prepoznatljivom maniru frontmen grupe “Riblja čorba“, kojem je teško pao odlazak kolege Miše Aleksića.

foto: Pink Printscreen

- Strašne emocije su me preovladale nakon Mišine smrti. Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno što nam se zadesilo, da Miša za 10 dana ode. Mislim da bi i on želeo da nastavimo da radimo. Ima li smo jedan dogovor da umremo zajedno na bini, ali je on otišao ranije. Ja sam isto imao kovid, ali blažu varijantu. Primio sam tri vakcine, uradio sam sve što je do mene da mi se zdravlje popravi - rekao je Bora Đorđević.

Frontmen grupe, otkriva da živi na relaciji Slovenija-Srbija i da je u Beogradu samo onda kada je vezan za posao.

- Ništa se kod mene nije promenilo, radim svoj posao onako kako znam. U Sloveniji je dobro. Bio sam pre neki dan na utakmici Slovenija i Srbija, sedeo sam sa Perom Lošinom. On je navijao za Sloveniju, a ja za Srbiju i nije bilo nikakvih nepristojnosti na celom stadionu. Negde oko 40.000 Srba živi u Sloveniju, pa su onda svi došli na utakmicu. Težak mi je bio samo rezultat koji je bio dva:dva. Više sam u Sloveniji, nego u Srbiji. Međutim, kada posao zove, eto mene ovde. U Sloveniji najradije uzmem malog psa i šetam, to me opušta. Prepoznaju me u Sloveniji i to je jedna fina razlika u temperamentu. Čovek tamo priđe i kaže: “Boro, da li biste bili ljubazni da se slikamo, izvinite što smetam i što vas uznemiravam“, a ovde kažu: “Gde si bre majke ti ga, hajde da se slikamo“ - kroz osmeh poručuje Bora.

foto: Nemanja Pančić

Pevač je otkrio da je sa grupom pripremio novi album.

- Spremamo 11 novih pesama. Odvojio sam dva singla koji su tematski malo drugačiji. Izaći će i simboličan broj CD-ova, jer je problem što ih u današnje vreme niko ne kupuje. Samo ono što se pojavi na Jutjubu i društvenim mrežama može da donese korist izdavačima. Mi smo staromodan bend. Želimo da imamo i vinil i CD izdanje. Podnaslov albuma je: “Pesme ljubavi i smrti“. Uglavnom ljubav pobeđuje. Dolazili smo u Beograd i tu smo snimali ceo album. U kućnoj atmosferi smo radili kako bismo imali potrebno raspoloženje i da ne patimo od termina. Kad snimimo mi snimimo. Dve godine smo radili na tom albumu. Meni ta ploča zvuči jako dobro. Prva pesma će izaći pod nazivom “Dve gitare“ - ističe Bora.

On je otkriva da trenutno zarađuje simboličnu cenu od autorskih prava.

- Kada već ne možemo da zarađujemo od ploča i nosača zvuka, i ako su nerešeni problemi sa jutjubom, nama su jedini izvori prihoda koncerti i autorska prava. To je onda malo zategnuto, što je sasvim logično. Dosta simbolična cifra nam stiže iz ostalih zemalja, naprimer iz Australije dobijemo svega 0,3 evra. Ali toliko vode računa o autorskim pravima. U vreme rata, ustvari bombardovanja ovde, nemačka agencija je poslala pismo i pitala: “A kako ste regulisali pitanje muzike u liftovima?“. To vam je primer kako civilizovane zemlje takve stvari regulišu, dok kod nas u zemlji pola liftova nije radilo - zaključuje Bora.

foto: PrintScreen

Bora ističe da redovno obilazi rodni Čačak.

- Redovno posećujem Čačak i njega se nikada nisam odrekao. Tamo imam drugare i vršnjake, ali odumiremo polako. Retko nađem vremena da odem u kafanu, ali ću se potruditi da ovog puta bude tako- rekao je on.

Muzičar je sreću pronašao pored treće supruge Dubravke Milatović, koja je od njega mlađa 28 godina i otkriva da je sa brakom sve kako treba.

- U braku i sa suprugom je sve u redu- istakao je Bora.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

08:24 BRETELE JEDVA DRŽE GRUDI! Srpska glumica u nikad izazovnijem izdanju