CEO SVET ZABRINUT ZA TOMA HENKSA: Posle ovog snimka svi misle da je OZBILJNO BOLESTAN! Svi gledaju u njegovu ruku (VIDEO)

Jedan od omiljenih holivudskih glumaca, Tom Henks, zabrinuo je javnost kada je nedavno uslikan u šetnji Njujorkom. Glumac, koji ima punih 65 godina, na fotografijama izgleda kao da se "prepolovio".

Ovo nije prvi put da je javnost zabrinuta za oskarovca koji nas je oduševio ulogama u filmovima "Filadelfija", "Forest Gamp", "Da Vinčijev kod", "Terminal" i mnogim drugim. Tom Henks boluje od dijabetesa tipa 2, za koji sam kaže da ga je dobio jer je bio "budala".

"Bio sam potpuni idiot, bio sam lenj i jeo sam pogrešne stvari", rekao je Henks 2013, kada je potvrdio da mu je postavljena dijagnoza. Pre dve godine je dobio i teži oblik korona virusa, ali se izvukao.

Henks ne preza od fizičkih transformacija, pa je za ulogu u filmu "Castaway" smršao 25 kilograma, dok je za ostvarenje "A league of their own" morao da se ugoji 15 kilograma.

Početkom juna isplivao je i snimak na kojem Henks pozdravlja publiku na premijeri filma "Elvis". Dok je držao govor, glumcu se ruka tresla zbog čega mnogi misle da je u pitanju neka ozbiljnija bolest, ali je još uvek krije od javnosti. U video snimku pogledajte taj trenutak.

