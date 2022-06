DIJAGNOSTIKOVAN JOJ AUTIZAM I BILA JE ZAVISNA OD DROGE: Digla se s DNA, borila kao LAVICA, a danas ima SILNE MILIONE!

Nagrađivana američka glumica, komičarka, autorka i televizijska ličnost, Vupi Goldberg, poznata je po svojoj širokoj listi repertoara kako na sceni, tako i na ekranu

Rođena na Menhetnu 1955. godine, sada 66-godišnjakinja oduvek je znala da želi da bude glumica. Počela je da glumi u dečjim predstavama u pozorištu Hadson Gild sa osam godin. Iako je njeno detinjstvo bilo posebno teško jer je njen otac otišao kada je bila mlada, a njena majka je radila na nekoliko poslova da bi izdržavala porodicu, to nije sprečilo Goldbergu da ostvari svoje snove. Pošto joj je dijagnostikovan autizam i borila se sa zavisnošću od droge, hrabro je prevazišla svoje bitke i sada je veoma uspešna slavna ličnost.

foto: AP/Evan Agostini

Koliko je "teška" Vupi Goldberg u 2022. Prema celebritinetvorth.com, Goldberg ima procenjenu neto vrednost od oko 60 miliona dolara. Njena godišnja plata u emisiji "The View", gde je moderator i ko-voditelj, iznosi oko 8 miliona dolara. Jedna od njenih najuspešnijih glumačkih uloga je ona sestre u salonu Deloris Van Kartier u filmovima "Sister Act" i "Sister Act 2: Back in the Habit". Film je zaradio 230 miliona dolara širom sveta, gde je Goldberg zaradila oko 7 do 12 miliona dolara za nastavak.

foto: Profimedia

U to vreme je postala najplaćenija glumica u Holivudu. Vupi je glumila u mnogim neverovatnim filmovima. Glumivši u filmu Ljubičasta boja (1985), dobila je nominaciju za Oskara za najbolju glumicu za ulogu Seli. Njeno pojavljivanje u filmu Ghost (1990) bilo joj je doduše najuspešnije. Pošto je ovo film sa najvećom zaradom svih vremena sa prihodima od blagajne od 505 miliona dolara, Vupi je zaradila milione od svoje uloge. Ona je takođe glasovna glumica i dala je glas glavnoj hijeni, Šenzi, u Kralju lavova, dala je glas rendžeru Margaret u filmu Rugrats i Mupetima.

foto: AP/Evan Agostini

Prepoznata po svojim brojnim uspesima, osvojila je Gremi 1991. godine, Oskara 1994., 1996., 1999. i 2002. godine, a čak je bila i prva Afroamerička i solo ženska voditeljka Oskara 1994. Takođe je osvojila nagradu Toni 2008. , slaveći njen talenat i energičnu ličnost.

Pored filmske karijere, ona je i autor knjiga za decu i publicistike. Ima doktorat iz književnosti na Univerzitetu u Njujorku i počasnu diplomu na Vilson koledžu u Čembersburgu, Pensilvanija. Trenutno živi u vili u zatvorenoj zajednici van Njujorka, koja ima neverovatne 23 sobe sa zatvorenom teretanom i bazenom.

(Kurir.rs/Najžena)

