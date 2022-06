NE MOŽE DA ZADRŽI MUŠKARCA! SEBIČNA JE I NEMA DECU! Glumica koju Srbija obožava na METI napada: Ne znate šta se dešava sa mnom!

Holivudska miljenica i zvezda serije "Prijatelji" Dženifer Aniston posle emotivno turbulentnog perioda zbog rastanka sa kolegom Bredom Pitom neretko se susretala sa optužbama da joj je karijera preča od porodice i da nikada nije želela da ima decu.

Dženifer Aniston u jednom od skorijih intervjua rekla je da je želela da ima decu i da su joj žene koje imaju porodicu i karijeru inspiracija, kao i da ne vidi razlog zašto bi se bilo ko ograničio ili odlučio samo za jedno životno polje, kad već može da ima sve.

foto: Profimedia

- Uvek sam želela da imam decu i nikada se ne bih odrekla porodice zbog karijere. Želim da imam sve - rekla je Aniston.

Glumica u toku braka sa Bredom Pitom bila je spremna za porodicu i novi životni list, naročito posle desetogodišnjeg uspešnog angažmana u seriji "Prijatelji".

Umesto porodice dogodio se razvod 2005. godine posle pet godina braka. Ubrzo nakon razvoda Bred Pit se pojavio u javnosti sa novom devojkom, Anđelinom Džoli. Samo godinu dana kasnije objavio je da čekaju prvo dete.

Medije je ovaj potez glumca naveo na sumnju da je Pit bio željan porodice, ali da Aniston nije želela isto, i da je to najverovatnije bio razlog razvoda. Međutim, optužbe su jako zasmetale Dženifer.

- "Ne može da zadrži muškarca", "Ne želi dete jer je sebična i posvećena svojoj karijeri", "Kako da kažem - nemate pojma šta se dešava sa mnom privatno, medicinski, zašto ne mogu ili da li mogu da imam decu. Ne znate ništa. Uglavnom mogu da sednem i smejem se naslovima jer postaju sve apsurdniji - rekla je Aniston.

foto: Profimedia

Glumica posle dugogodišnjeg pritiska da govori o porodici i decu napisala je pismo u kojem je navela da su žene kompletne sa ili bez dece u svom životu.

- Potpuni smo sa ili bez partnera, sa ili bez deteta. Mi sami odlučujemo šta je najbolje kad su naša tela u pitanju. Ta odluka je naša i samo naša. Hajde da donesemo tu odluku za sebe i za mlade žene na ovom svetu koje nas gledaju kao primer. Hajde da donesemo tu odluku svesnu, van tabloidne buke. Ne moramo biti u braku ili majke da bismo bili potpuni. Možemo sami da odredimo svoj "srećan kraj života". Umorila sam se od toga da budem deo ovog narativa. Da, možda ću jednog dana postati majka, ako to to ikada postanem, ja ću biti prva koja će vas obavestiti. Ali nisam u potrazi za majičinstvom jer se na neki način osećam nepotpuno jer me je i sva nas tako ubedila moderna pop kultura - napisala je Dženifer Aniston.

(Kurir.rs/Ženablic)

