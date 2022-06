LEGENDARNI POL MAKARTNI SLAVI 80. ROĐENDAN: Čuveni Bitls svašta preturio preko glave, a srce mu slomila TRAGIČNA SMRT voljene žene

Legendarni Pol Makartni danas slavi 80. rođendan, a za nedelju dana biće najstariji izvođač na festivalu u Glastonberiju.

Čak se priča da će do kraja godine postati lord. Nije to loše za dečaka iz radničke porodice iz Liverpula koji je gotovo 60 godina bio na vrhu svetskih top lista.

Između Bitlsa, rada s Vingsima i solo karijere, Makartni je napisao i učestvovao u pisanju više od 50 singlova koji su bili među prvih 10.

Tokom karantina, Maka, kako ga od milja zovu, snimio je album "McCartney III" koji je postao njegov prvi solo album na prvom mestu na britanskoj top listi od 1989. godine.

Makartni i Bitlsi vratili su se u fokus javnosti prošle godine zahvaljujući osmosatnom dokumentarcu reditelja Pitera Džesona "Get Back" o snimanju njihovog albuma "Let It Be" 1970. godine. Sa druge strane, ima i onih koji tvrde da Bitli nikad neće izaći iz pažnje javniosti jer su suviše duboko ukorenjeni u pop kulturu kao takvu.

Uz niz događaja povodom njegovog 80. rođendana u Liverpulu, britanski mediji pišu da bi mogao postati i lord, 25 godina pošto je postao vitez.

Izvor za The Sun rekao je u martu da se "razmatra ideja da mu se ponudi prilika da uđe u Dom lordova".

"Neverovatno je služio britanskoj kulturi, pa bi to mogla biti primerena počast i priznaje za sve ono što je učinio za svoju zemlju".

Makartni se 2011. oženio trećom suprugom, američkom naslednicom Nensi Ševel (62) i ima osmoro unučadi. Lista bogataša The Sunday Timesa procenjuje da je par zajedno vredi 861 milion funti, prenosi 24sata.hr.

Taj brak sklopio je nakon teškog razvoda od bivše manekenke i aktivistkinje Heder Mils 2008., koja je iz šestogodišnjeg braka otišla s nagodbom u iznosu od 24,3 miliona funti i ćerkom Beatris.

Rođen u lučkom gradu Liverpulu na severozapadu Engleske, Makartni se sreo sa Džonom Lenonom kada je imao 15 godina i zajedno su osnovali bend "Quarrymen" koji je s vremenom prerastao u Bitlse.

Makartni, Lenon, Džordž Harison i Ringo Star postali su sinonim za mnoštva razularenih fanova, mop-top frizure i sliku njih četvorice na zebri u londonskoj Ulici Ebi.

Jednostavno rečeno, bili su jedan od najsnažnijih kulturalnih uticaja svoje ere koji se proteže do današnjih dana.

Oni su i najprodavaniji bend u istoriji. Njihova kuća EMI procenjuje da su prodali više od milijardu ploča i kaseta.

Neumorno imaginativan, bend je snimao lako pamtljive pesme koje su 1964. izazvale "Bitlmaniju" razvijajući stil u koji su uključili sve moguće uticaje, od psihodelije do kantrija.

Lenon i Makartni formirali su jedno od najpoznatijih partnerstava 20. veka, ali njihove kreativne razlike na kraju do dovele da raspada Bitlsa 1970. godine.

Makartni je osnovao Vingse s prvom suprugom Lindom 1971., i zahvaljujući svom smislu za muziku, kome dugujemo klasike kao što su "Hey Jude" i "Blackbird", nastavio s novim bendom nizati hit za hitom dobrih deset godina.

Linda, ugledni fotograf i aktivistkinja za prava životinja, umrla je od raka dojke 1998. Nakon 29 godina braka, Makartni je rekao da mu je to "skroz slomilo srce".

Nije joj rekao koliko je njena bolest ozbiljna. "Mislim da nije znala da umire. Lekari su ostavili porodici da odluči hoće li joj reći. Bila je tako jaka i pozitivna žena, a reći joj tako nešto bilo bi loše po nju. Hteo sam da nastavi da živi kako hoće", rekao je Makartni u kasnijim izjavama. Umrla je 1998. u Taksunu, Arizona, u porodičnoj kući svojih roditelja na čijem imanju je i sahranjena.

Po sopstvenom priznanju, Pol je plakao godinu dana gotovo svakodnevno. "Linda je uvek bila i ostala moja devojka", govorio je, misleći da je za njega uvek bila mlada. Ipak, nastavio je da radi i objavio nekoliko albuma, uključujući "Driving Rain", posvećenu žrtvama 11. septembra 2001. u Njujorku. Toga dana Pol Makartni nalazio se na pisti aerodroma JFK čekajući poletanje i gledao je kako avioni terorista udaraju u kule bliznakinje.

Nastavio je eksperimentalnu tradiciju Bitlsa – izdao je tehno album i dva klasična dela uz više od deset solo albuma.

Snimao je i poznate duete s Majklom Džeksonom i Stivijem Vonderom, a 2012. nastupio je zajedno s Nirvanom za žrtve uragana Sendi u Njujorku. Njegova najslušanija pesma na Spotifaju, više od bilo koje pesme Bitlsa je njegova saradnja s Kanje Vestom i Rijanom "FourFiveSeconds".

Osim muzike, on se oprobao u slikarstvu, režirao je film "Give My Regards To Broad Street" i bavio se aktivizmom na područjima koja se kreću od prava životinja do mira između Izraela i Palestinaca.

Ima sina i četiri kćeri, uključujući poznatu modnu dizajnerku Stelu.

Od četvorice Bitlsa, dvojica više nisu među nama: Lenon je ubio poremećeni obožavalac u Njujorku 1980., a Harison je umro od raka 2001. godine.

Bubnjar Ringo Star je itekako živ i trebalo bi kasnije ove godine da krene ponovno na turneju iako gazi 81 godinu.

