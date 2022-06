TI SI DRO*A I ZASLUŽILA SI TO! Golferka hrvatskog porekla dobija STRAVIČNE pretnje smrću: Proglašena za najatraktivniju ženu sveta

Amerikanka hrvatskog porekla i poznata golferka Pejdž Spiranac progašena je za najatraktivniju ženu sveta, prema izboru magazina "Maksim". Pre ove titule neretko je bila na meti oštrih kritika i to upravo zbog svog izgleda odnosno, kako su neki govorili, neprimerenog stila odevanja za sportski teren.

Pejdž je 2018. godine prvi put pričala o sajber nasilju, trolovi su joj čak i pretili smrću jer je "sek*ualizovala golf i prodavala svoje telo".

- Sajber huligani su veliki problem i niko o tome ne govori. To više nije zabavno. Danima sam plakala. Zbog silnih uvreda osećala sam se bespomoćno. Nisam imala volje za životom - rekla je u intervjuu za "Sport Illustrated", a prenosi "Indeks hr".

Pejdž je tada izjavila i sledeće:

- Govorili su mi da sam promiskuitetna jer nosim helanke i uske suknje na terenu, da sam loša osoba, da sam sramota za golf.

Kako je izjavila u jednom intervjuu, napadima su bili izloženi i njeni roditelji.

Pejdž Spiranac (29) rođena je u Koloradu, njen otac poreklom je iz Hrvatske pa se kasnije sa porodicom preselio u Ameriku. Veoma je popularna na Instagramu gde je prati 3.3 miliona ljudi, ali i na Jutjubu gde ima oko 280 hiljada pratilaca.

Ta popularnost prenela se i na njenu sportsku karijeru što je mnogima zasmetalo. Naime, kada je 2015. i 2016. dobila pozivu za ženski turnir u Dubaiju, to se nekima nije dopalo jer Pejdž nije bila među 1.000 golferki sveta. Organizator je tada izjavio da je morao da obrati pažnju na društvene mreže kako bi privukao novu publiku.

- Bilo je zaista gadno oba puta kada sam bila tu. Mediji su me pratili, bilo je stresno i jako teško. Rekla sam da se više neću vratiti na taj turnir. Ljudi misle da me pozivaju svuda zbog odeće koju nosim. To nije fer prema meni ni prema mojim postignućima. Verovatno više služim društvu od bilo kojeg golfera kojeg znam. Ljudima koji tvrde da sve dobijam jer samo pokazujem dekolte poručujem da nisu fer. To je nepravda sa kojom se mi žene suočavamo svaki dan, naročito u golfu - rekla je i dodala:

- Kada je reč o golfu, znam da me ljudi gledaju kao da sam neka šala. Mislim da to nisam. Da sam muško sa istim brojem pratilaca, mislim da me ne bi posmatrali tako. Rekli bi da je to sjajno.

Pejdž je pre nekoliko godina doživela ogromnu nerijatnost, kada je javno objavljena njena nagafotografija koju je slala bivšem dečku.

- On ju je najpre poslao svojim prijateljima, ali ubrzo je počela da kruži među više ljudi. Bilo je grozno, dobijala sam poruke od ljudi koje ni ne znam, a oni su me videli u tako ranjivom izdanju. Bilo je odvratno. Kad sam se napokon suočila sa tipom koji je to pokazao drugima, on mi je rekao: "Ti si dro*a koja mi je to poslala i zaslužila si ovo" - rekla je u svom podkastu 2020. godine.

