BALKANSKI ZAVODNIK SA 3 DOMA IMA NOVU FRIZURU I DAME SU ODUŠEVLJENE! Ne prestaju sa komplimentima: Izgledaš 20 godina mlađe! FOTO

Jedan od najpoznatijih glumaca na ovim prostorima i miljenik žena Goran Bogdan pokazao je na profilu na Instagramu novi imidž koji je promenio zbog nove uloge, a njegove su obožavateljke zaključile da mu sjajno pristaje i da izgleda 20 godina mlađe.

"Idemo, snimanje", napisao je 41-godišnji Goran uz fotografiju na kojoj pozira s kraćom frizurom i otkrio da snima novi projekat u Crnoj Gori, komediju "Živi i zdravi".

"Woow", "Dečak", "Opa, opa 20 godina mlađi", "Jedostavno si mi najlepši", "Legendo", "Odličan", "Prelepoto", "Lepi Goki", "Eto te, čovek konačno", poručili su mu u komentarima, a pohvalio ga je i kolega Tarik Filipović.

Inače, hrvatski glumac je ovako dobio svoju prvu ulogu u Srbiji.

- Još kada sam iz Širokog stigao u Zagreb da studiram, bio sam znatiželjan, pomalo življi. Uvek sam hteo dalje. Naša zajednica glumaca, reditelja i umetnika je mala, mi smo kao jedna mala porodica, a umetnik je jedna posebna nacionalnost. Odlazio sam u Srbiju, Makedoniju, Bosnu, Sloveniju kad god bih čuo da se nešto događa. Bio sam ljubitelj posebno predstava i filmova iz Beograda, i u tim dolaženjima valjda su me i zapazili. Prvo sam radio "Košarkaše", pa "Vere i zavere".

Evo šta je Goran još govorio u inetrvjuu za Kurir.

Šta vam je najlepše u glumi?

- Putovanja. Volim set, ne da mi nije dosadio, nego obožavam to buđenje rano ujutro, ispijanje kafe sa ekipom, zajedničke doručke, smrzavanja i grejanja. Najlepše je kad moram da putujem zbog posla, pa još kad mogu da budem negde gde pre nisam bi,o kao u Kalgariju sa "Fargom", Budimpešti, Kostariki... Posebno je iskustvo kad dobijete priliku da živite na nekom drugom mestu i da se saživite s njim.

Zamerate nešto sebi kao glumcu?

- Teško je to pitanje. Mnogo toga, takav sam, mnogo razmišljam, što me nekad košta rasejanosti, a s druge strane možda mi sve to negativno daje neku dubinu, znatiželjnost.

Kako je moguće da ste se kao ekonomista, koji je studirao i Saobraćajni fakultet, našli u glumi?

- Samo mogu da kažem ko zna čime ću se još baviti. Grešeći učimo, a učenje je ono što me zanima. To je moj put, a da li je gluma tu krajnja, nisam ni sam siguran. To je samo moje trenutno zanimanje.

Retko ko je toliko slobodan u razmišljanju. Jeste li tu slobodu stekli?

- Malo sam i rođen s njom, ali dosta toga se kovalo na vlastitim leđima. To svi moramo da prođemo. Nema veze ni sa obrazovanjem, već sa radoznalošću.

Šta je presudilo da se zaljubite u glumu?

- To što mi daje bezbroj mogućnosti. Gluma je super za objedinjavanje svih mojih interesovanja jer mogu da budem sve. Nekad čak i biram uloge kako bih spoznao nešto novo kroz lik koji igram.

Može li to što vam gluma pruža "kopanje" po sebi da napravi probleme u privatnom životu?

- Nema to veze s glumom, to je filozofsko pitanje. Da li je bolje onome ko ne bira svoj život, ili onome koji ga ispituje, istražuje i oblikuje. Po meni je dobro kopati, pa kud puklo da puklo.

Kako ste opisali jednom, imate tri doma. Koliko vam svi ti različiti mentaliteti pomažu u kreiranju uloga?

- Sve je to škola i širina. Svako novo iskustvo, svaki dan u životu, svaka bora, bol i radost poput su alata u kreiranju uloge. Svaka pročitana knjiga daje nam neku dubinu koje čovek i ne mora da bude svestan, nego da je kasnije osvesti. Drugo, imam svoja verovanja, a ko je ispravan... Bezbroj je ispravnosti, bezbroj grešaka, a učenje je najveća blagodet života. I moja mama je govorila čovek se uči dok je živ.

