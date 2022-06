POZNATA GLUMICA POKAZALA RAJ NA ZEMLJI KOJI JE SAMO NJEN: Ovo je vikendica koju je Katarina Žutić nasledila od bake i deke!

Katarina Žutić koja je najpoznatija po svom talentu za glumu, te je ljudi pamte i po bronjim ostvarenjima, otkrila je novi talenat. Naime, glumica se oprobala u slikarstvu i pošto je videla da joj dobro ide odlučila je da se preda ovoj umetnosti.

Ona obično ide u vikendicu nadomak Beograda kako bi imala više inspiracije i mira za rad. Vikend koji je iza nas takođe je provela na ovoj lokaciji okružena mirom i prirodom.

Kaja je na Instagramu objavila kratki video u kojem je pokazala kako izgleda dvorište. Zelenilo, voćnjak, zazidana česma, cvrkut ptica i čistiji vazduh su pravo parče raja.

Inače, glumica tokom boravka u vikendici nadomak Beograda koju je nasledila od bake i deke pretežno slika cveće, letnje pejzaže, more, prirodu...

- Moj otac je čak želeo da upiše slikarstvo, ali je ipak krenuo drugim putem. Imam nekoliko njegovih slika i zaista ih volim. Mislim da sam ovog puta imala vremena da se posvetim jednom delu svoje kreativne ličnosti, pa sam došla do nekih rezultata. Ne želim da zvučim pretenciozno, nisam slikarka - ispričala je Katarina ranije za Gloriju i dodala:

- Prijateljima se uglavnom dopada ono što radim. Naravno, ne pokazujem im propale pokušaje nego samo radove kojima sam relativno zadovoljna. U principu, dosta sam stroga prema sebi i retko sam zadovoljna do te mere da bih to podelila sa nekim, pa bi se moglo reći da od marta do danas imam desetak radova koje me nije sramota da pokažem drugima.

