GLUMAC NA CRVENOM TEPIHU NOSI ISKLJUČIVO HALJINE: Pokazao GOLA LEĐA, ceo svet gleda u njega, a evo šta on kaže na to! (FOTO)

Glumac i rijaliti zvezda Kristijan Vilkins (26) često zapanjuje fanove svojim modnim kombinacijama, a poznat je i po svom jedinstvenom stilu. On naime na crveni tepih i dodele nagrada dolazi isključivo u haljinama.

U nedelju se pojavio na dodeli nagrada Logie, koje se održavaju jednom godišnje u Australiji, a publiku je oduševio nesvakidašnjim modnim odabirom.

Za ovu priliku australijski glumac se nije odlučio za klasično crno odelo, kako se očekuje od osobe muškog pola, već za dugu usku belu haljinu otvorenih leđa s biserima. Ovakav dizajn haljine istakao je Kristijanova mišićava leđa i ramena.

Haljina je sa strane bila stisnuta i na nekim delovima prozirna, a stajling je upotpunio raspuštenom kosom i intrigantnim crnim čizmama koje podsećaju na kopito.

Kristijan se ponosno prošetao crvenim tepihom pozirajući se fotografima.

Na društvenim mrežama ga prati nešto više od 32 hiljada ljudi, a njegov izgled pohvalili su mnogi u komentarima: "Najbolje si odeven", "Prelepo", "Izgledaš kao Bela Hadid"...

Na dodeli Logie nagrada pridružio mu se i otac, slavni urednik i televizijski voditelj Ričard Vilkins (68).

Rijaliti zvezda je 2020. za magazin Now otkrio da se ponosi time što je homoseksualac, ali da nikad sa svojim roditeljima nije imao razgovor o tome jer smatra kako je to sasvim normalna stvar.

- Nikad nisam smatrao da je to nešto što nekom moram da kažem. U nekim trenucima i nisam bio toliko samopouzdan. Bio sam umetnički nastrojen gej koji se nije uklapao u društvo. Moja porodica nije me nikad pritiskala da moram da im priznam da sam gej. Ako imate potrebu da "izađete iz ormara", izađite, ali nemojte misliti da morate - ispričao je Kristijan za Now to love.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

02:30 OVAKVU KIM KARDAŠIJAN NIKAD NISTE VIDELI Promenila sve na sebi, a na MET GALA svi gledali u GOLE GRUDI TOP MODELA (FOTO/VIDEO)