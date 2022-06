ULOVILI JE DA KUPUJE U JEFTINOM BUTIKU: Amber Herd u DUGOVIMA do guše, pa ŠTEKA pare da ISPLATI BIVŠEG! (FOTO)

Amber Herd (36) dužna je bivšem suprugu Džoniju Depu (58) 8,4 miliona dolara odštete za koju je čini se, već počela da štedi novac. Svesna je da sebi više ne može priuštiti luksuzan životni stil kao i pre, zvezda Akvamena u četvrtak je uočena kako kupuje u jeftinom butiku odeće.

U jednoj robnoj kući u Hamptonsu pojavila se zajedno sa sestrom, Vitni Henrikez (Whitney Henriquez), koja je bila uz nju tokom čitavog suđenja, a čak je i svedočila u njeno ime...U ležernom izdanju, obučena u široke farmerke i belu košulju, gledala je odeću prihvatljivih cena, a privukla je pažnju i drugih kupaca. Očigledno je da je počela da štedeti...

foto: Profimedia

Glumica je gledala odeću u butiku sa prihvatljivim, reklo bi se, jeftinijim cenama, no ne zna se da li je išta kupila.

Podsetimo, na suđenju u Virginiji presudilo se u korist glumca Depa koji ju je tužio zbog klevete. Celo suđenje, kao i njene izjave i reakcije narušile su njenu verodostojnost, te su ostavile trajane posledice na njenu karijeru s obzirom da glumica trenutno nema novih ponuda za snimanje.

foto: Profimedia

Izvori su za "The Post" rekli da je glumica "švorc" zbog velikih pravnih troškova povezanih s njenim i Depovim suđenjem i to još pre nego što joj je naloženo da plati milione za klevetu, dok je na pitanje ima li glumica novca da pokrije presudu koju je doneo sud, njena advokatica Elajn Bredehof rekla je - Oh, ne, apsolutno ne - što je u javnosti pokrenulu mnoge teroije zavere.

foto: EPA/Evelyn Hockstein Pool, AP/Evelyn Hockstein

U novom istupu Amber je u intervjuu za "NBC News Dateline" priložila beleške svog psihoterapeuta o tome kako ju je Dep "bacio u zid, tukao i prijetio joj da će je ubiti". Mnogi su je zbog sličnosti rukopisa s psihoterapeutkinjom, optužili da je sama pisala te beleške.

Međutim, odluka suda je bila da se te beleške dbace i zabrane njenom pravnom timu da ih uvrste među dokaze. Osim toga, otvoreno je priznala kako je najgore kada joj se ne veruje.

foto: ELIZABETH FRANTZ / AFP / Profimedia, Profimedia

- Najgora i najstrašnija stvar za svakoga tko govori o seksualnom nasilju je da mu se ne veruje, da mu se kaže da je lažov i da se ponižava - rekla je Herd za "NBC".

Tvrdi da su je povredile "mržnja i ljutnja" usmerene na nju zbog suđenja, ali da nije zažalila što je pokrenula taj slučaj.

Kurir.rs

