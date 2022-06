ZORICA JE IZUZETAN VOKAL, NE BIH JA TO MOGLA DA IZVEDEM: Konstrakta se javila iz medijske ILEGALE, progovorila o duetu i karijeri

Konstrakta, naša predstavnica na 64. Pesmi Evrovizije, pojavila se u javnosti posle višenedeljne medijske ilegale, te progovorila o inostranoj karijeri, ali i telefonskom pozivu koji je imala sa folk zvezdom Zoricom Brunclik.

foto: Printscreen YT

- Ja bih volela inostranu karijeru, ali ne znam primer da je neko izašao van ovih okvira pevajući na našem jeziku. Da ja budem prva kažete? Pa, videćemo. Da pevam na engleskom... Nemam takvih ambicija, zaista. Trenutne ambicije su mi mir i tišina (smeh) - rekla je Konstrakta, kojoj su mart, april i maj mesec bili prebukirani obavezama oko "Evrovizije", pa joj je odmor od javnosti preko potreban.

- Želim da se fokusiram samo na muziku. Sva gostovanja sam odložila za oktobar. Radim samo ono što je već zakazano, ono što mi je obaveza. Ima me dosta na festivalima, to je stvarno lepo. Idemo na more, plivamo... (smeh) - dodala je pevačica.

foto: Printscreen YT

Pevačica Zorica Brunclik je nedavno rekla da postoji mogućnost da se Konstrakta pojavi na njenom koncertu sledeće nedelje u Beogradu.

- To neće biti moguće. Nisam tu tada. Čula sam se sa Zoricom. Detalji nisu nešto što bi trebalo da ide dalje u javnost. Lepo smo pričale, to je sigurno. Duet sa njom? Ne bih ja mogla Zoricu da ispratim. Ona je ipak izuzetan vokal. Ne umem ja to da izvedem kao ona - zaključila je umetnica.

foto: Premijera

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

03:06 Konstrakta peva u dvorištu Drinke