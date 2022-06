GDE JE DANAS BEKAMOVA LJUBAVNICA KOJA JE VIKTORIJI ZAGORČALA ŽIVOT: Plakala je u avionu i PRETILA JOJ, a otac joj je POLITIČAR

Najpoznatiji britanski par, Dejvid i Viktorija Bekam venčali su se 1999. godine i danas u njihovom odnosu vlada porodična idila. Ipak, nije uvek u njihovom braku sve bilo "med i mleko". Dejvida su povezivali s nekoliko devojaka, a najveća afera dogodila se 2004. godine. Bivši fudbaler je tako sredinom leta 2003. spakovao kofere i sam otputovao u Madrid, zbog životne prilike koju je dobio sa svojim klubom u kojem je igrao. Uskoro će se pokazati da je to bila velika greška.

U novoj sredini menadžeri su mu odmah dodelili osobu koja je bila zadužena da mu olakša snalaženje i pomaže mu u svakodnevnom životu. Bila je to ćerka holandskog diplomate, Rebeka Lus. Pametna i zgodna, od prvog trenutka obasipala je svog novog šefa pažnjom koja mu je toliko nedostajala i dan za danom između njih se sve više brisala granica između poslovnog i privatnog odnosa.

Prvi put fotografi su ih zatekli 18. septembra 2003. u madridskom noćnom klubu „Ananda“. Nakon objavljenih fotografija, na kojima Rebeka i Dejvid čavrljaju poput intimnih prijatelja, Bekamovi su hitno dali saopštenje za medije u kome poriču bilo kakve probleme u svom braku. No, mnogo kasnije, kad je afera već bila na vrhuncu, saznalo se da su iste večeri Dejvid i Rebeka zajedno napustili klub i uputili se u njegov apartman u hotelu „Santa Mauro“.

Prema jako dobro upućenom izvoru, Bekam je već u automobilu počeo da ljubi svoju asistentkinju. Milujući joj kosu i vrat, rekao joj je da je čekao celu večnost na ovaj trenutak. Bekam je u hotelu delovao nervozno i žurnim je korakom produžio kroz predvorje, a kad su se našli sami u njegovoj sobi prigušio je svetla u svojoj sobi.

Viktorija je pretila Rebeki

Nekoliko sati kasnije ona je napustila njegov apartman. Iduće večeri opet su se sreli u tapas-baru. Svedoci su tvrdili da su se sve vreme doticali nogama ispod stola, a nakon večere ponovo su se vratili u hotel.

Nekoliko dana kasnije njihova veza nije više bila tajna. Čim je to saznala, Viktorija je besno nazvala Rebeku i zapretila joj da se drži podalje od Dejvida, pa je Lusova uskoro dobila u agenciji novi angažman. No, par se ponovo sreo 22. septembra 2003. u prostorijama Real Madrida na proslavi Ronaldovog rođendana. Iako su na žurku stigli odvojeno i tokom cele večeri izbegavali bilo kakav kontakt, nakon slavlja su se zajedno uputili do Bekamovog hotela.

Izvor tvrdi da te večeri nisu vodili ljubav, ali da je među njima ipak bilo seksualne privlačnosti. No, tri meseca kasnije, u decembru, nekoliko dana pre poslednje utakmice u Madridu, par je ponovo proveo nekoliko sati u njegovom hotelskom apartmanu.

Konačni razlaz s Rebekom najavio je Dejvid tako što je napustio njenu agenciju SFX i pridružio se PR agenciji koju je angažovala Viktorija. Ali i nakon toga nastavili su da razmenjuju SMS poruke eksplicitnog sadržaja.

Plakala je u avionu

Konačno, Rebeka Lus je izgubila strpljenje i progovorila je za medije. Bilo je to uoči božićnih praznika, kad se Viktorija s decom, svojim roditeljima i sestrom, Dejvidovim ocem i majkom pripremala za zimovanje u Švajcarskoj, gde je trebao da im se pridruži i Dejvid. Na sam dan putovanja skandal je eksplodirao, a novinari su pohitali na aerodrom da isprate Viktoriju i porodicu. Vidno bleda i bez šminke s velikim tamnim naočarima koje nije skidala, prošla je pored njih ćutke, noseći u naručju mlađe dete.

Svi su se ukrcali u avion za Ženevu, a putnici u biznis klasi svedočili su da je Viktorija provela let u suzama, gledajući kroz prozor, dok ju je njena sestra tešila. Dok se vozila prema aerodromu razgovarala je s prijateljicom na telefon i analizirala SMS poruke koje je njen suprug slao Rebeki i koje više nisu bile deo njihove intime.

Viktorija je tvrdila da po tonu poruka ne može da prepozna Dejvida, jer njoj nikad nije slao takve SMS-ove, pa čisto sumnja da bi to učinio osobi koju jedva da poznaje nekoliko meseci. S druge strane, mučilo ju je što je dobro znala kako funkcionišu mediji i bila je svesna da novinari barataju s previše detalja i činjenica da bi sve to bila izmišljotina.

U vezi sa Rebekinim istupom oglasio se i Dejvid. Uoči leta za Švajcarsku preko svojih portparola je poručio:

„Poslednjih nekoliko meseci morao sam da čitam presmešne tekstove o svom privatnom životu. Ono što je jutros objavljeno samo je još jedan primer. Istina je samo da sam srećno oženjen i imam predivnu ženu i decu. Nema nikakve treće osobe koja bi promenila ove činjenice.

Nije htela da odustane od ljubavi

Čak i nakon površne analize ove izjave bilo je jasno da nijednom rečju nije konkretno demantovao Rebekine izjave. S druge strane, Viktorijini prijatelji tvrdili su da njoj nije ni na kraj pameti da olako zatraži razvod od Bekama, te da će se ona za njega boriti do poslednjeg daha.

Tako je i bilo. Dejvid i Viktorija odlučili su da će nastaviti zajedno da žive u Madridu i spasu brak. Već u maju iduće godine Viktoria je ponovo ostala u drugom stanju, pa je i treće dete – Kruza Dejvida rodila u februaru 2005. godine u Madridu.

Gde je Rebeka danas?

Kako se stalno govori o Dejvidovoj ljubavnici, mediji u Velikoj Britaniji odlučili su da istraže gde je sada Rebeka i šta radi.

Bivša asistentkinja Dejvida Bekama, koja je postala slavna zahvaljujući aferi s Bekamom i što joj je omogućilo i naslovnicu Playboya, sada je trener joge i živi u Norveškoj, piše „The Sun“.

Udala se i ima dvoje dece, te je posvećena zdravom životu, a na Instagramu često objavljuje fotografije na kojima vežba jogu, a često na tim fotografijama jogu radi u toplesu.

