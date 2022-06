JAVNO SE ŽALILA DA NEMA NI ZA HLEB, A SAD TRAŽI PARE FANOVIMA: Očajna glumica koju je muž prevario potpuno posrnula, moli za pomoć

Britanska glumica Alis Evans opet je u centru pažnje zbog razvoda s dve godine mlađim glumcem Joanom Grifidom. Naime, Alis je sada svoje pratioce i prijatelje na društvenim mrežama zamolila da uplate koliko mogu na GoFundMe stranicu koju je otvorila kako bi skupila 25.000 dolara za troškove brakorazvodne parnice i advokata.

Naglasila je da je advokate koji su je dosad zastupali morala da otpusti jer nije mogla da izdvoji više novca za njih i da je potpuno bankrotirala.

Glumica je inače u martu otkrila kako će postati beskućnica. Evans navodi da će ona i njene ćerke, 12-godišnja Ela i osmogodišnja Elsi uskoro ostati bez jedinog doma koji su imale.

foto: Profimedia

„Devojčice i ja danas smo saznale da ćemo za dva meseca postati beskućnice. Bivši je platio dobru svotu da me ućutka, pa sam oklevala da podelim ovo, a sada istupanjem rizikujem život. Ali, sad kada sam ih odvela na igranje i rođendane i kada su mi rekle koliko ću im nedostajati i da jedva čekaju da imaju ‘porodični dan’ sutra, krenule su mi suze. Suze zbog straha. Suze zbog mogućnosti da će im srca biti slomljena. One vole ovu kuću. Neće to biti kraj sveta. Možemo da nađemo neki stan i neko vreme plaćamo stanarinu, sigurna sam“, napisala je tada na društvenim mrežama Evans koja je u martu zatražila starateljstvo za svoju decu s pravima poseta za oca. Nije otkrila da li je zaosta ostala bez kuće do sada.

Razlaz Alis i Joana poprilično je turbulentan, naročito što se u međuvremenu pojavila i treća osoba – glumčeva devojka Bjanka Valas te sada prljavi veš, osim u medijima, iznosi i na sudu. Tako je glumac prvi put ispričao kako ga Evans maltretira porukama, zbog čega je zatražio i zabranu prilaska. Sudu je dostavio 113 stranica poruka i mejlova koje mu je privatno slala bivša supruga, a dodao je i objave na društvenim mrežama u kojim ga je, između ostalog, optužila i da se drogira.

foto: Profimedia

– Pretila je će mi uraditi ono što je Amber Herd uradila Džoniju Depu, da će reći ljudima kako sam zlostavljao naše ćerke i nju, da će pozvati policiju ako ne udovoljim njenim zahtevima… Pretila je da će me prikazati kao narkomana i strpati u zatvor, da će napisati lažan dnevnik iz pozicije žrtve zlostavljanja i objaviti ga… Čak je rekla da će uništiti moju majku. Govorila je da će pobediti jer će svi poverovati njoj, a ne meni – kazao je Grifud.

Sve je delila na društvenim mrežama

Od tako je 48-godišnji velški glumac zatražio razvod, Evans je redovno na društvenim mrežama objavljivala detalje iz njihovog privatnog života i odnosa sa suprugom.

„Tužna vest. Moj voljeni suprug/srodna duša, najavio je da više ne želi da bude deo naše porodice“, stajalo je u objavi koju je Evans naknadno obrisala. Dodala je da su ona i njihove ćerke jako zbunjene i da nije dobila nikakav razlog osim što je rekao da je više ne voli. Iako je tvit obrisala, u njezom kratkom opisu profila na Instagramu i Tviteru još uvek stoji da je Grifudova žena.

foto: Profimedia

„Napustio si me zbog te lisice! Ako me izbacite iz kuće, nazvaću sve tabloide u Velikoj Britaniji. Sad više nema povratka. Neka ti bude jasno u što si se uvalio. Mislite da ste sad na lošem glasu? Misliš da ću prestati da pričam kad sve ovo bude gotovo? Ostatak života posvetiću širenju svesti o tome što ste mi učinili“, samo je jedna od poruka koje mu je slala Alice.

U novembru je napisala da joj je jednom suprug poručio da ide na kokainski party i da je kupio 24 grama kokaina. Dodala je kasnije i da je zabrinuta za sebe i svoju decu jer ih njen suprug i njegova nova devojka žele da ih izbace iz kuće u Los Anđelesu, gde trenutno živi. Tvrdi da tu kuću žele da što pre prodaju. Alis je nedavno objavila i poruku koju je direktno uputila novoj devojci svog supruga.

foto: Profimedia

„Hej, Bjanka Mae Valas, kradljivice mog muža, osobo koja mi je uništila život koji sam toliko dugo gradila, osobo koja si rasplakala moje dete i koju nikada neću zaboraviti. Uglavnom, neko me je večeras upozorio da svaki put kad objavim neku svoju relativno slatku fotografiju, u roku od 19 minuta pojavi se neki trol koji se pretvara da je na ‘Bjankinoj strani’. Iako, ne razumem kako bi neko mogao biti na strani takve ku*** koja odvaja oca od njegove dve ćerke koje ga obožavaju, osim ako ta osoba nije u potpunosti lišena ljudske empatije. Srećno, Joane. I oh, razmišljala sam da stavim Bjankinu fotografiju pored jedne od mojih (nakon svih onih tvojih komentara – imaš 50 godina! Odustani! Tako si debela!), ali nisam. Jer to nije moj način. Kako ti se ovo sviđa?“ napisala je glumica koja je nedavno bila i gošća u emisiji “Lorraine“ gde je iznela potresne detalje o krahu braka i jedva obuzdala suze rekavši da jednostavno nije mogla ni da pomisli da nešto tako moglo da se dogodi.

Glumac nije komentarisao ono što je supruga napisala. Par se, inače upoznao za vreme snimanja filma 102 Dalmatinca, a Joan je priznao da mu je glumica dala ultimatum, zbog čega su se 2007. venčali.

Imaju dve ćerke, Elu Betsi i Elsi Marigold. Obe su dobili uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Glumica je u jednom intervjuu rekla da su kasno počeli da grade porodice zato što su im karijere tada bile važnije i opisala koliko je njen put do majčinstva bio skup i težak jer nisu mogli da dobiju bebu prirodnim putem.

(Kurir.rs)

