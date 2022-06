IMALA 16, ON JE UZEO OD MAJKE, NAPRAVIO JOJ DETE I NATERAO DA GA UBIJE: Strašna ispovest bivše devojke slavnog rokera NAJEŽILA

Kada se pomene rokenrol muzika, mnogi je, osim umetničke vrednosti koju nesumnjivo nosi, povezuju i sa raspusnim načinom života muzičara.

Orgije, droga, lude žurke, seks sa raznim ljudima u kratkom vremenskom periodu... do silovanja, samoubistava, slučajnih i namernih predoziranja do ubistava i ostalih mračnih stvari koje nosi karijera nekog svetski poznatog.

foto: Profimedia

Jedna od takvih priča je i Džulije Holkomb koja je u tekstu za "LifesiteNews" ispričala svoje mučno iskustvo sa Stivenom Tajlerom, pevačem popularne rok grupe Aerosmit.

Naime, pevač je imao 25 godina kada je upoznao Džuliju (16) koja je bila fascinirana tadašnjom rok scenom. Kada je imala 15. upoznala je grupi devojku od 24 godine i opčinjena njenim načinom života, Džulija je devojku pustila da je "podučava", promeni joj stil oblačenja i pokaže joj kako da privuče pažnju rok zvezda. Kako kaže, Stiven Tajler je te večeri 1973. u Portlandu nakon koncerta pokazao izuzetno interesovanje za nju i tako je počela njihova veza.

- U to vreme, mislila sam da je to najbolja stvar koja je mogla da mi se dogodi. Moja tužna života priča, ali i činjenica da sam mlada i atraktivna, zainteresovali su Stivena. Uskoro nakon koncerta, otišla sam sa njim u Boston - kaže.

U veoma čudnom i bizarnom spletu životnih okolnosti, Tajler je uspeo da ubedi Džulijinu majku da mu da starateljstvo nad devojčurkom.

- Pitala sam ga kako je to uspeo. Rekao mi je "Rekao sam joj da je to neophodno kako bih te upisao u školu" - odgovorio mi je Stiven.

foto: Profimedia

Od tada, Džulija je pripadala Stivenu Tajleru.

- U to vreme, mislila sam da mi je on jedina nada. Uskoro sam upala u ceo taj svet rokenrol života, prepun s*ksa i opijata. Nakon par meseci veze, Stiven mi je rekao da želi da imamo dete. Ja sam bila na kontracepcijskim pilulama koje mi je bacio kroz terasu hotela u kome smo odsedali u tom trenutku - kaže ona.

- U roku od godinu dana, ostala sam trudna. Iako Stiven Tajler tvrdi da mi to nije bilo prvi put, to nije istina. To mi je bila prva trudnoća u životu. Međutim, Stiven je počeo da se hladi. Odjednom više nije bio tako zainteresovan za budućnost sa mnom - otac mu je govorio da sam premlada i previše nezrela. I Tajlerova baba je bila protiv naše veze. Tek tada shvatila sam u kakvom sam strašnom položaju. Stiven je imao svu moć, a ja sam bila trudna sa čovekom koji odjednom nije zainteresovan za mene iako me je uveravao da želi da provede život sa mnom. Veliki teg oko vrata bila mu je činjenica da je moj staratelj. Govorio mi je da ne planira da se venča sa mnom, uprkos tome što sam trudna i to na njegovo insistiranje - piše ona u autorskom tekstu.

Prošle su 3 godine nakon što su se upoznali, u jesen 1975. godine, vratili su se u Boston gde su živeli nakon posete Tajlerovim roditeljima. Posle nekoliko nedelja, Stiven Tajler je otišao na turneju.

- Bila sam sama i trudna, bez novca, bez obrazovanja, bez vozačke dozvole, sa malo hrane. Stiven me je zvao svakog dana da proveri kako sam, a ja sam ga molila da mi pošalje malo para za namirnice. Rekao mi je da će poslati svog prijatelja Reja Tabana da ide sa mnom u supermarket. Sećam se da sam stajala kraj prozora i čekala da Tabano naiđe. Ušao je u stan i sledeće čega se sećam je da se budim boreći se za dah. Reja nije bilo - piše objašnjavajući da je došlo do požara zbog kog je hospitalizovana. Rej je navodno uverio Tajlera da je abortus jedino rešenje za situaciju u kojoj se par našao.

Upravo zbog te nesreće, Džulija je završila u bolnici zbog posledica gušenja dimom, dok je Tajler rešio da izvrši pritisak na nju da abortira jer ga je prijatelj Rej tako posavetovao.

- Oko sat vremena mi je pričao o tome kako sam previše mlada za dete, da će dete ionako sigurno imati oštećenje mozga zbog dima, a i zato što sam uzimala opijate. Ponavljala sam tiho "ne", i rekla sam da nije u redu da me tera da donosim takvu odluku dok se još oporvljam. Rekao mi je da moram sada da izvršim abortus, jer će inače biti prekasno. I dalje sam odbijala, a onda mi je zapretio da će me ostaviti i vratiti me kod majke. Slomila sam se, uplašila sam se da će me i on napustiti kao i moji roditelji. Počela sam da plačem i pristala na abortus. Kasnije sam saznala da me je on tada već uveliko varao sa Bebe Buel, koja će kasnije roditi Liv Tajler. Verovala sam da me Stiven sigurno voli kada je preuzeo starateljstvo nadamnom i kada je toliko želeo bebu sa mnom - kaže.

Ona je rešila da ostavi pevača i to je uradila 1977. godine, februara meseca i vratila se "normalnom" životu, odnosno delila je krov sa majkom i očuhom.

foto: Profimedia

- Stiven je zvao par puta i posle toga ga više nikad nisam čula - rekla je Džulija, a kasnije se udala i dobila sedmoro dece, od toga šestoto svoje, i pokrenula je i kampanju "Silent no more". Postala je posvećena hrišćanka i protivnica abortusa.

Džulija se bavila i ženskim aktivizmom, pa je otvorila je i ustanovu u Memfisu za devojke i žene koje su zanemarene i zlostavljane. Tajler je toj ustanovi donirao pola miliona dolara kroz svoju sopstvenu fondaciju "Džejnin fond", a svoju fondaciju osnovao je prema pesmi Aerosmita "Janie's got a gun", o devojci koja se bori protiv zlostavljanja.

Ona je i napomenula da ne mrzi Tajlera niti je ogorčena jer smatra da ne bi našla ljubav svog života da je zadržala bebu, ali takođe i napominje da nikada pre Stivenanije bila trudna, da nije imala abortuse pre njega i da nije ona zapalila stan u kom je tada živela sa Stivenom. Zahvalna je i vatrogascu koji je izvukao iz plamene buktinje. Džulija je rekal i da posle povrtka kući, pevaču nije tražila nikakav novac i da je iz cele veze izašla sa samo dubokim žaljenjem. Oštro je demantovala i delove iz Tajlerove knjige da su imali seks na raznim javnim mestima i nioje joj jasno zašto preteruje o tim stavrima jer godinama nisu govorili, a te njegove priče je bole. Bilo kako bilo, nastavila je život, trudeći se da živi po hrišćanskim načelima i da bude dobra supruga i majka.

foto: Profimedia