POZNATA VODITELJKA UMRLA OD RAKA CREVA: Nedavno je PREKINULA LEČENJE i ganula svet, a ovo su SIMPTOMI ove PODMUKLE BOLESTI

Debora Džejms (40), voditeljka podkasta na BBC, blogerka i nekadašnja učiteljica, umrla je u 40. godini nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću.

Vest o smrti voditeljke objavila je njena porodica na Instagramu.

"S velikom žalošću javljamo da je preminula Debora Džejms, najdivnija supruga, ćerka, sestra i mamica", navodi se u objavi. Voditeljka je preminula okružena članovima porodice.

Debora je sredinom maja u emotivnoj objavi rekla da je prekinula aktivno lečenje raka creva u četvrtom stadijumu i da je sada na palijativnoj nezi.

Debora je o toku svoje bolesti redovno objavljivala na Instagramu, pisala je o borbi kroz koju prolazi, a nedavno je prošla kroz najteži period, kada je zamalo umrla u bolnici. To je bio trenutak kada je Debora odlučila da prekine lečenje i vrati se kući, kako bi poslednje dane provela u toploj porodičnoj atmosferi.

Bolest joj je dijagnostikovana 2016. godine, a u maju je sa svojim pratiocima na Instagramu iskreno priznala da njeno telo jednostavno ne može da nastavi, dodajući kako niko ne zna koliko joj je još ostalo.

"Nisam u stanju da hodam, većinu dana spavam, a o stvarima koje sam uzimala zdravo za gotovo sada mogu samo da sanjam. Znam da smo učinili sve što smo mogli", poručila je tada.

Takođe je najavila kako osniva fond Bowelbabe, te je pozvala svoje obožavatelje da doniraju dobrotvornim organizacijama kao što su Cancer Research UK, Bowel Cancer UK i Royal Marsden Cancer Charity.

Sa suprugom Sebastijenom Bauenom imala je dvoje dece, sina Huga (14) i ćerku Elois (12), a najveći strah joj je bio da neće dočekati njihovo punoletstvo.

Krajem maja u novoj objavi je pratiocima otkrila da se boji da zaspi u slučaju da joj je to poslednji put.

"Ne osećam se kao da sam na samrti. Ne planiram da umrem uskoro, ali to je tako nepredvidivo. Bojim se da zaspim, i to je jedan od najvećih razloga zašto sam tako umorna. Bojim se da idem da spavam", rekla je za The Sun.

Najčešći simptomi raka creva su:

Promene u probavi kao što su dijareja, zatvor ili drugačija konzistencija stolice

Krvarenje iz rektuma ili tragovi krvi u stolici

Trajni osećaj nelagode u stomaku

Bolovi, gasovi ili grčevi u stomaku

Osećaj da se niste potpuno "ispraznili" odlaskom u toalet

(Kurir.rs)

