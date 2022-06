KALINA KOVAČEVIĆ OBJAVILA FOTOGRAFIJE STARE 35 GODINA: Pozira s majkom, koja je naša LEGENDARNA GLUMICA! Svi razneženi od prizora

Mlada glumica Kalina Kovačević ćerka je legendarne glumice Ljiljane Blagojević i čuvenog dramskog pisca Siniše Kovačevića. Iako je ćerka poznatih i uspešnih roditelja, Kalina nikada to nije isticala u prvi plan, već karijeru gradi isključivo svojim talentom, a s vremena na vreme na Instagramu objavi neku fotografiju iz privatnog albuma.

Tako je nedavno objavila fotografiju iz detinjstva, kada je s Ljiljanom Blagojević, svojom majkom, pozirala za naslovnu stranu jednog magazina.

"Mamita i ja", stoji u opisu fotografije na kojoj su Ljiljana Blagojević i Kalina kad je bila devojčica, uz tri emotikona srca.

Pored ove, Kalina je svojevremeno objavila još jednu fotografiju iz seta poziranja za isti magazin, na kojoj su ona i njena nasmejana majka, inače naša poznata glumica.

"Davne 1987. godine Ljiki i ja", stoji u opisu.

Ispod fotografija nizali su se komentari razneženih pratilaca.

Kalini je majka najveća životna podrška, a glumica je u jednom od retkih intervjua ispričala šta je od nje naučila.

– Majka Ljiljana naučila me je da budem dama i u kafani i u pozorištu. Mnogo je stvari koje sam od nje usvojila, a pre svega na poslovnom planu – da se karijera i te kako gradi i na odbijenim ulogama, a ne samo na onima koje smo odigrali. Zahvalna sam joj na mnogo toga, ali moram naglasiti da me je učila svojim primerom, a ne konstantnim davanjem saveta. Mislim da mnogi roditelji greše što non-stop nešto „drobe“ svojoj deci, umesto da se samo ponašaju isto onako što traže od dece i ona će to usvojiti – rekla je Kalina svojevremeno za Story.

