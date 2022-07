KADA JE UPOZNALA GAGIJA IMALA JE DEČKA: Branka Pujić i Dragan Jovanović o VELIKOJ ljubavi iz školskih klupa!

Uspešni dramski umetnici Branka Pujić i Dragan Jovanović ispričali su "svoju priču", prvog susreta, upoznavanja, zaljubljivanja, o čarima svakodnevnice i ljubavi još iz "školskih klupa".

Ovi istaknuti umetnici dokazali su da javne ličnosti mogu imati stabilan i funkcionalan brak u kome se afirmišu isključivo pozitivne vrednosti. Za više od tri decenije zajedničkog života imali su sive i vedre dane, ali su uvek uspevali da budu uzor ćerki Anđeli i mlađim generacijama glumaca. U jednom od intervjua, Dragan i Branka su otkrili kako su se upoznali:

- Istina je, upoznali smo se na Fakultetu dramskih umetnosti. Prvi put kad sam je spazio, znao sam da će biti moja - priznaje Dragan Jovanović, glumac koji samo ređa pohvale kako u pozorištu tako i na filmu i televiziji, a zatim dodao

foto: Luka Šarac

- Morao sam malo da pričekam, ali vredelo je. Nemamo recept za srećan brak. Nas je od prvog dana vezivalo poštovanje koje gajimo jedno prema dugom. Nikada se između nas nije isprečila karijera ili nešto materijalno. Drago mi je što je pored mene neko ko ima ljubavi za sve, ko je spreman svakom da pomogne i ko voli život. Srećan sam što je Branka skromna i što sam njene želje mogao da ostvarim - zaključio je glumac.

Uvek smo se razumeli i podržavali

foto: Pritnscreen

- Kad sam upoznala Dragana, imala sam dečka. U početku smo se družili, bio je duhovit, mnogo smo se smejali i s vremenom mi se uvukao pod kožu - Branka Pujić, koja se pored glume bavi pedagoškim radom i profesor je na Fakultetu dramskih umetnosti, a istovremeno vodi i školu glume za mlade “Mali teatar”, priznaje da je njen suprug izuzetno svojeglav i da joj to ponekad zasmeta. - Gagi jeste često u pravu i donosi dobre odluke, ali u startu nikad ne želi da uradi kako sam ja predložila. Tek kasnije, na neki način, usvoji moj predlog.

Glumac misli da često tvrdoglav

foto: Aleksandar Jovanović

- Branka, nevesta Draganova, ima strpljenja i uporna je u onome što želi. Ja trčim na 100 metara, a ona je maratonac. Primer je ugaona garnitura, zbog koje sam poludeo jer me zamara da se bavim time i da je tražim danima. Ja sam nestrpljiv, a Branka bi mogla da čeka koliko god treba samo da bude kako je ona zamislila. Eto, uspela je da izgura da kupimo ovu garnituru, a bio sam siguran da nema šanse. Uvek kažemo šta mislimo, uveren sam da je to najbolji način da odnos među ljudima bude dobar. Ponekad se ponašamo kao deca, ali s obzirom na to da se igramo ceo život, imamo pravo da budemo takvi.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Prvi susret majke I cerke posle 52 godine